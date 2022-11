Afrique: Mondial 2022 - Cameroun vs Serbie - Les Lions Indomptables arrachent le nul face à la Serbie dans un match complètement fou

Match nul qui n'arrange personne puisque le Cameroun et la Serbie restent dos à dos. Menant 3-1, les Aigles Blancs ont plongé suite à l'entrée de Vincent Aboubakar qui a guidé les siens jusqu'au 3-3.

Les Camerounais et les Serbes se quittent dos-à-dos (3-3) après une rencontre de gala, marquée par un retournement de situation complètement dingue au retour des vestiaires. Tout se jouera lors de la dernière journée pour ces deux équipes.

Entré à la 55e minute alors que la Serbie menait 3-1, Vincent Aboubakar s'est fendu d'un but (64e) et d'une offrande (66e) pour arracher le point du nul. L'homme du match a réagi en zone mixte à la fin de la partie : " J'ai trop d'envie de jouer. On sentait qu'ils avaient un peu peur. J'ai compris qu'il fallait que j'amène de la profondeur. Dès que le défenseur suivait Choupo-Moting, j'essayais de plonger. On a mis de la volonté, de l'envie et on a arraché le nul. Le football, c'est le plaisir, la créativité, ça m'a souri aujourd'hui. "

Feuille de match

Lundi 28 novembre 2022, 10H - Al Janoub Stadium(Qatar)

Cameroun - Serbie 3-3

Arbitre : Mohammed Abdulla Hassan

Buts :Castelletto, Jean-Charles 29', Aboubakar, Vincent 63', Choupo Moting, Eric Maxim 66' pour Cameroun /

Pavlovic, Strahinja 45', Milinkovic-Savic, Sergej 45', Mitrovic, Aleksandar 53' pour Serbie

Avertissements - N. N'Koulou, C. Bassogog pour Cameroun/ L. Jovic, N. Milenkovic pour Serbie

Expulsion : 0

Les compositions officielles

Cameroun : Epassy - Faï, Castelletto, Nkoulou, Tolo - Zambo Anguissa (Samuel Gouet), Kunde (Gael Ondoua),Malong, Hongla (Vincent Aboubakar)- Mbeumo (Georges-Kevin Nkoudou), Choupo-Moting, Toko Ekambi (Christian Bassogog)

Sélectionneur : Rigobert Song

Serbie : V. Milinkovic-Savic - Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic (Stefan Mitrovic)- Zivkovic (Nemanja Radonjic), Maksimovic, Lukic, Kostic (Filip Djiricic)- Tadic, S. Milinkovic-Savic (Marko Grujic)- Mitrovic

Sélectionneur : Dragan Stojković