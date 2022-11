Afrique: Mondial 2022 - Le Ghana étourdit la Corée du Sud au terme d'un match impressionnant (3-2)

Ce lundi après-midi, le Ghana a battu 3-2 la Corée du Sud lors de leur deuxième match à la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Le match a débuté avec beaucoup d'occasions dangereuses créées par les Sud-Coréens. A plusieurs reprises, la défense ghanéenne a essuyé des tirs. Le pays asiatique a monopolisé le ballon dans les dix premières minutes et a mis d'énormes pressions sur la nation ouest-africaine.

Le match s'est déroulé à sens unique avec la quasi-totalité des actions se déroulant dans le camp des Black Stars. En tout cas jusqu'à ce que le Ghana déroule quelques contre-attaques contre productives. Cela n'a pas découragé le pays africain qui a cru jusqu'à leur ouverture du score contre le cours du jeu.

Sur un coup-franc tiré par Jordan Ayew, Mohammed Salisu (24e) a fusillé le gardien de but sud-coréen Kim Seung-Gyu d'une frappe imparable malgré la position inconfortable du défenseur central de Southampton. C'était la toute première occasion réelle des Ghanéens et le joueur de 23 ans ne l'a pas laissé passer.

Cette avance a donné des ailes au Ghana mais aussi plus d'agressivité aux Guerriers Taegeuk. Cela a poussé la Corée du Sud a mettre plus de pression et à jouer encore plus haut sur le terrain. Les Black Stars en ont profité pour doubler leur avance pour le 2-0, après dix minutes. Sur un centre de l'inévitable Jordan Ayew, Mohammed Kudus (34e) a frôlé de la tête le ballon qui a fini dans les filets de la Corée du Sud.

Au terme d'une première période chaude, la Corée du Sud a joué la majeure partie des 45 minutes, mais a laissé trop de flexibilité en défense. En face, dirigé par l'attaquant de Crystal Palace Jordan Ayew, un Ghana méthodique et réaliste a subi des assauts répétés de l'adversaire, avant de faire mal au moment opportun.

Salisu et Kudus ont permis aux Black Stars de faire le break et de mener 2-0 à la pause. Le retour des vestiaires s'est présenté plus intéressant que la première partie à l'Education City Stadium. Les Coréens ont débuté avec un changement, Na ayant pris la place de Jeong.

Derrière, le jeu a repris comme il a débuté avant la pause. La Corée du Sud s'est à nouveau installée dans le camp du Ghana. La pression s'est alors multipliée et les Ghanéens ont commencé à commettre des erreurs fatales en défense surtout quelques unes de Tariq Lamptey. A la 57e minute, un autre changement est survenu dans le camp asiatique, quand Kang-In Lee a remplacé Kwon.

Nouvel entrant, Kang-In Lee a envoyé une centre sur la tête de Cho Gue-Sung qui a ouvert le score pour les siens à la 58e minute. Mais, avant même que le Ghana n'est déploré les dégâts de l'adversaire, la Corée du Sud a fait le break. Kim Jin-Su a envoyé un autre centre au second poteau pour Cho qui a réalisé son doublé de la soirée en 3 minutes.

Le Ghana sombrait progressivement sous la pression des Guerriers Taegeuk. Des occasions ne manquaient pas dans la surface ghanéenne. Cependant, comme à leur habitude depuis le début de la compétition au Qatar, les Black Stars se sont encore montrés opportunistes. Kudus est alors allé de son doublé à la 68e minute, quand le milieu de terrain de 22 ans de l'Ajax Amsterdam a profité d'un centre de Gideon Mensah et manqué par Inaki Williams pour marquer d'une frappe précise.

Derrière, la Corée du Sud a recommencé à multiplier ses assauts, le Ghana se montrant très imperturbable surtout son gardien de but Lawrence Ati-Zigi auteur de plusieurs parades incroyables. De longs ballons suivis de tirs ont troublé la défense ghanéenne. Lors des dix minutes de temps additionnel, le Ghana a géré le ballon.

Au terme d'une partie hallucinante, la Corée du Sud a malmené le Ghana mais a laissé trop d'espace en défense et a été punie. En face, le pays africain a profité de ses quelques rares occasions pour faire du mal à son adversaire. 3-2, le Ghana est désormais avec 3 points, à la deuxième place du Groupe H, derrière le Portugal.

Feuille du match :

Date et heure : Lundi 28 novembre 2022, 13HGMT à 15H00

Stade : Education City Stadium (Qatar) Coupe du monde 2022

Arbitre : Anthony Taylor (Angleterre)

Affluence : -

Météo : ciel sans nuages

Buts : 5

Ghana : 3 (Salisu 24e, Kudus 34e & 68e)

Corée du Sud : 2 (Cho Gue-Sung 58e & 61e)

Expulsion : Paulo Bento

Les compositions de départ :

Ghana : Otto Addo (4-3-3) : Ati-Zigi - Lamptey, Amartey, Salisu, Mensah - Partey, Abdul Samed, Kudus - A. Ayew (cap.), Williams, J. Ayew.

Corée du Sud : Paulo Bento (4-2-3-1) : Kim Seunggyu - Kim Jinsu, Kim Minjae, Kim Moonhwan, Kim Younggwon - Hwang, Jung - Kwon, Jeong, Son (cap.) - Cho.