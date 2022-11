Afrique: Le Cameroun reste en vie grâce à Vincent Aboubakar

Le Cameroun est passé par toutes les émotions dans sa confrontation avec la Serbie, pour finir avec un match nul fascinant qui permet aux Lions Indomptables de continuer à rêver.

Le Cameroun et la Serbie ont fait match nul (3-3)

L'entrée de Vincent Aboubakar (1 but et une passe décisive) a été décisive

Le Cameroun peut toujours espérer se qualifier en battant le Brésil au 3e match

Cameroun 3-3 Serbie | Groupe G

Buteurs : Castelletto (29e), Aboubakar (63e) et Choupo-Moting (66e) pour le Cameroun ; Pavlović (45e+1), Milinković-Savić (45e+3), Mitrović (53e)

La joie, la déception, puis à nouveau l'espoir : les supporters des Lions Indomptables sont passés par tous les états dans ce match superbe et haletant entre la Serbie et le Cameroun (3-3). Finalement, le Cameroun est toujours en vie dans la compétition, tout comme la Serbie, dans ce Groupe G très indécis.

Si les Camerounais ont marqué les premiers sur corner par Jean-Charles Castelletto, la défense des Lions n'avait cessé de donner des signes de fébrilité. Cruellement, c'est dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, qu'elle a fini par s'effondrer, quand les Serbes ont marqué deux fois en deux minutes par Strahinja Pavlović (45 +1) et Sergej Milinković-Savić (45+3).

Les Serbes pensaient avoir mis leur adversaire définitivement K.-O. en inscrivant le but du 3-1 sur une superbe action collective, conclue par Aleksandar Mitrović (53e). Mais les Lions Indomptables portent bien leur nom. Et c'est le nouvel entrant Vincent Aboubakar qui a sonné la révolte d'un but exceptionnel (voir ci-dessous). Trois minutes plus tard c'est Éric Choupo-Moting qui a redonné espoir à tout un peuple sur une passe décisive de... Vincent Aboubakar. Héroïque, le Cameroun reste en vie et s'offre une finale de prestige pour le 3e match contre le Brésil.

Le moment clé : l'entrée en jeu de Vincent Aboubakar

À la 55e minute, l'entrée en jeu de Vincent Aboubakar a changé la face de cette rencontre alors que la Serbie menait 3-1. Huit minutes plus tard, il a inscrit l'un des plus beaux buts de cette Coupe du Monde en lobant les 2m02 de Vanja Milinković-Savić, d'une "louche" audacieuse. Son association avec Choupo-Moting était très attendue, elle n'a pas tardé à faire des étincelles. Suite à un débordement côté droit Aboubakar a offert le but de l'égalisation à son partenaire.

Les chiffre : 8

Avec ce match nul, le Cameroun met fin à une série de 8 défaites consécutives en Coupe du Monde.

Les réactions

Vincent Aboubakar, homme du match

"Le football, c'est le plaisir, la créativité. Ce sont des gestes qu'on répète tous les jours, ça m'a souri aujourd'hui. Les critères, je les ai, après ce sont les circonstances. Faire ça en Coupe du Monde... Je tiens vraiment à remercier mes coéquipiers pour ça."

L'homme du match

Vincent Aboubakar (Cameroun)