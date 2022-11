Burkina Faso: Inclusion financière - Un identifiant unique pour mieux assister les PDI

La clôture des travaux de la session annuelle du Cadre national de concertation des acteurs de l'inclusion financière du Burkina Faso (CNC-AIF/BF) a eu lieu le vendredi 25 novembre 2022 à Ouagadougou.

Placée sous le thème central " L'inclusion financière comme instrument de renforcement de la résilience des personnes déplacées internes au Burkina Faso ", elle suscite déjà beaucoup d'espoirs pour la résilience des personnes déplacées internes. Pour un accompagnement adéquat à une solidarité saine, il a été recommandé la mise en place d'un système d'identification unique de tous les Burkinabè de sorte à ce qu'ils conservent la même identité malgré leur statut.

Le Burkina Faso est confronté depuis 2015 à une crise sécuritaire occasionnant des déplacements forcés des populations. On en dénombrait plus d'un million, essentiellement des femmes et des enfants, à la date du 30 avril dernier selon le Conseil national d'urgence et de réhabilitation (CONASUR). De ce fait, la majeure partie de ces Personnes déplacées internes (PDI) se trouvent dans une situation de précarité due aux pertes de leurs champs, des bétails, des céréales, entre autres. Face à cette situation les acteurs de la promotion de l'inclusion financière veulent fédérer leurs efforts afin de trouver des solutions pour plus de résilience.

A l'issue des deux jours de travaux, les participants ont formulé des recommandations, notamment la mise en place d'un mécanisme de garantie pour pallier les difficultés de financement des PDI, la mise en place d'un système d'identification unique de tous les Burkinabè, l'accélération de la mise en œuvre du Programme national intégré pour le renforcement de l'inclusion financière au Burkina Faso, la mise à la disposition du Secrétariat technique de promotion pour l'inclusion financière de ressources financières, la formalisation d'un cadre de concertation entre les acteurs qui font du cash transfert à l'échelle nationale et l'augmentation du volume des crédits pour le développement des activités génératrices de revenus des PDI. En outre, ils ont pris l'engagement d'apporter un appui-conseil aux PDI en vue de leur reconversion à d'autres métiers.

Visiblement satisfait, le secrétaire technique pour la promotion de l'inclusion financière, Lin Hien, a indiqué qu'il s'agira de travailler davantage afin de ramener tout le monde à utiliser les services financiers de base que sont l'épargne, le crédit, l'assurance et l'utilisation de la monnaie électronique. Selon lui, les objectifs sont atteints à l'issue des échanges surtout vu l'engouement de la participation avec plus de 135 personnes. Il a salué l'assiduité des participants aux travaux qui se sont bien déroulés avec l'adoption des recommandations et de la résolution qui feront l'objet d'un plan d'action.

Le ministre de l'Economie, des Finances et de la Prospective, Aboubacar Nacanabo, a assuré aux participants que les recommandations et la résolution adoptées au cours de la session feront l'objet de suivi avec les structures de mise en œuvre. Dans le contexte actuel où près de deux millions de personnes ont quitté leur foyer pour se retrouver dans une situation difficile et de précarité, l'inclusion financière est un élément très important qui peut contribuer à leur donner plus de dignité et leur permettre de mener des activités génératrices de revenus afin de pouvoir s'insérer dans la société, a expliqué monsieur Nacanabo. " Un plan d'action sera développé pour une meilleure approche afin d'intégrer les personnes qui étaient aussi dans l'économie informelle.