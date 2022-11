Ghana: Mondial 2022 - Les Black Stars brillent dans le ciel qatari

On attendait une réaction des pays africains engagés dans la coupe du monde Qatar 2022, notamment le Cameroun et le Ghana, surtout après leur défaite initiale, respectivement contre la Suisse (0-1) et le Portugal (2-3). Ils ont plus ou moins redonné espoir au continent. Hier lundi, les Lions indomptables ont arraché un match nul de 3 buts partout devant la Serbie, et le Ghana s'est imposé 3 à 2 face à la Corée du Sud.

Mais tout compte fait, le Cameroun pourra nourrir des regrets car après avoir ouvert le score, dominé la partie et rétabli la parité, il aurait pu s'adjuger une victoire. Malheureusement, ce ne fut pas le cas et il faudra bien se contenter de ce score.

Mais que serait le Cameroun sans une polémique dans une compétition majeure? Cette coupe du monde n'échappera pas la règle car avant la 2e sortie, la tanière a mis dehors un des Lions et pas des moindres. Une histoire de discipline a emporté le portier titulaire de l'équipe, André Onana, que le sélectionneur-manager n'a pas hésité à écarter du groupe à quelques heures de ce match capital. Il a fallu le remplacer au pied levé par le 2e portier, qui n'était pas forcément à l'aise dans les péchés. Or, une telle situation ne peut pas ne pas déteindre sur le climat au sein du groupe.

Les résultats sont maintenant ce qu'ils sont. Les Lions n'ont pas plié l'échine, car il y a un mince, mais vraiment très mince espoir qui subsiste. En effet, pour leur dernière sortie face à la Seleçao, ça va être très compliqué pour les Lions face à des Brésiliens qui ont fait un sans-faute jusque-là et qui sont d'ores et déjà qualifiés, après leur victoire sur la Nati Suisse. Le Cameroun devra non seulement battre le Brésil, mais aussi espérer que la Suisse et la Serbie se neutralisent. Autrement dit, il faudra sortir la calculette.

Quant au Ghana, il a pris le meilleur sur la Corée du Sud, mais a failli se faire cueillir. Pour une équipe qui a mené 2 à 0 et qui s'est fait remonter, pour s'imposer 3 à 2, ce n'est pas la grande assurance. De toute façon, les chances sont toujours là pour les Black Stars et tout reste possible lors de la 3e et dernière journée des matchs de poule face à l'Uruguay.

Le Sénégal, pour sa part, connaîtra son sort ce mardi à l'issue de son choc face à l'Équateur. Cette rencontre aux allures de finale n'offre pas la possibilité d'un autre résultat qu'une victoire, du moins si les Lions de la Teranga veulent poursuivre l'aventure ; ce qui n'est pas au-dessus des moyens de l'équipe sénégalaise. Il faut espérer qu'ils sauront rugir. En tout cas, l'Afrique garde, d'une manière ou d'une autre, ses chances dans ses pattes.

Le programme du jour

15h GMT: Équateur # Sénégal (Groupe A)

15h GMT: Pays-Bas # Qatar (Groupe A)

19h GMT: Iran # USA (Groupe B)

19h GMT: Pays de Galles # Angleterre (Groupe B)