Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 29 Novembre 2022

Burkina Faso : Soutien à la démocratie – Le Premier ministre invite le NDI à sortir des sentiers battus

Le Premier ministre, Me Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela, a reçu en audience, en début de matinée, ce lundi 28 novembre 2022, le Directeur régional pour l'Afrique de l'Institut National Démocrate pour les Affaires Internationales (NDI), Dr Christopher Fomunyoh. Ce think tank américain a rassuré le Chef du Gouvernement de son soutien au renforcement du processus démocratique burkinabè."Nous avons rassuré le Premier ministre, Me Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela, du soutien du NDI à son gouvernement, aux populations burkinabè, avec lesquels nous sommes partenaires depuis plus de dix-sept ans", a-t-il expliqué, à l'issue de l'audience. (Source : aouaga.com)

Sénégal : Après la blessure de Kouyaté- La vérité sur l'échange entre Koulibaly et Aliou Cissé

À la suite de la blessure de Cheikhou Kouyaté, lors du premier match du Sénégal au Mondial 2022, contre les Pays-Bas (0-2), le sélectionneur des Lions a eu une discussion avec son capitaine. D'aucuns ont avancé que Aliou Cissé demandait à Kalidou Kouyaté qui devait entrer à la place du milieu de terrain de Nottingham Forest et que ce dernier lui aurait soufflé le nom de Pape Guèye.D'après L'Observateur, qui cite «une source proche du banc» de la sélection nationale, ce n'est pas vrai. «Kalidou Koulibaly n'a jamais dit à Cissé de faire entrer Pape Guèye», jure l'informateur du journal. À l'en croire, Aliou Cissé a appelé le défenseur de Chelsea et lui a demandé des nouvelles de Kouyaté, qui se tordait de douleur au sol. (Source : adakar.com)

Côte d'Ivoire : Coopération avec Ue- Ouverture de la 6e session du Dialogue

Le lundi 28 novembre 2022, à l'auditorium de la Primature au Plateau, le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, a présidé la cérémonie d'ouverture de la 6e session du Dialogue de partenariat Côte d'Ivoire-Union européenne (Ue). A l'occasion, le chef du gouvernement ivoirien s'est félicité de la tenue de cette rencontre, « expression d'une coopération nouvelle désormais régulée par une approche égalitaire et un cadre d'échanges privilégié et multisectoriel fondé sur les orientations convenues par les deux parties ». (Source : fratmat.info)

Mali : Prise d'otage – Grosse frayeur au cœur de Bamako

Selon Apa, les forces de sécurité maliennes ont mis fin à une prise d'otages impliquant des narcotrafiquants. Dimanche 27 novembre, dans l'après-midi, les habitants du quartier de Missabougou, dans l'est de Bamako, ont entendu des tirs, près de l'hôpital du Mali. Au début, des rumeurs ont fait état d'un accrochage entre des forces de sécurité maliennes et des présumés jihadistes. Le communiqué consulté par Apa explique que « depuis le 18 novembre, des membres d'une famille avaient été enlevés par ces preneurs d'otage moyennant le paiement d'une rançon de 900 millions de francs Cfa ou à défaut donner des informations permettant de localiser la cocaïne interceptée par les douanes maliennes

Rca : Insécurité- Une base de l'armée cible d'une attaque

Un aéronef a largué des explosifs dans la ville de Bossangoa (Nord) dans la nuit du 27 au 28 novembre prenant pour cibles la base des Forces de Défense et de Sécurité (Fds), celle de leurs alliées ainsi que l'usine de coton. Le gouvernement de la Centrafrique, dans un communiqué diffusé ce lundi, informe qu'un avion venu de l'étranger a bombardé, dans la nuit du dimanche au lundi, une base militaire occupés par ses Forces de défense et de sécurité et leurs alliés russes. « Ces explosifs ont occasionné d'importants dégâts matériels », lit-on dans la note parvenue à APA.Bangui affirme avoir déjà ordonné l'ouverture d'une enquête judiciaire afin de recueillir toutes informations utiles et de situer les responsabilités.

Gabon : Entretien routier - Les députés demandent un compte d'affectation spéciale

En adoptant il y a quelques jours le budget du Gabon pour l'année 2023, les députés ont fait plusieurs recommandations au gouvernement. Parmi celles-ci, la création d'un compte d'affectation spéciale spécifique à l'entretien du patrimoine routier de l'État. Un compte qui permettrait de financer l'entretien des routes au Gabon.Ce compte d'affectation spéciale viendrait en appui au Fonds autonome national d'entretien routier (Faner) qui a été créé en 2020 avec pour mission d'administrer les ressources et d'exécuter les dépenses relatives à l'entretien du patrimoine routier national. (Source : alibreville.com)

Cameroun-Mondial 2022 – Affaire Onana- Les dessous d'une exclusion

André Onana, le gardien de but du Cameroun à la Coupe du monde de football au Qatar, a été exclu de l'équipe en raison d'une dispute avec le sélectionneur, Rigobert Song.Le président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), Samuel Eto'o, a tenté de servir de médiateur entre le joueur et son entraîneur. Une nouvelle affaire qui secoue la sélection camerounaise dans une coupe du monde après l'affaire des primes non perçues au Mondial de 2014. Selon des informations parvenues à Apa Onana, habituel titulaire au poste, n'a pas accepté que Rigobert Song lui demande de « changer son style de jeu » et d'être un peu moins « fantasque » dans son positionnement et dans « son jeu de pied ». Devant le refus du gardien de l'Inter Milan, Rigobert a décidé de le mettre sur le banc. Mécontent de sa mise à l'écart, André Onana a décidé de « quitter la sélection plutôt que de rester remplaçant pour ne pas faire de vagues », selon des sources de la sélection. (Source :Apa)

RDC : Affaire lettre empoisonnée- L'ambassadeur de France convoqué

Une lettre adressée au chef d'État est arrivée par la poste le 12 novembre au bureau du président à Kinshasa, la capitale de la Rdc. Des trous sur l'enveloppe ont cependant suscité des suspicions chez les services de sécurité. La lettre a été transférée aux experts qui ont identifié les traces d'une combinaison de cyanure, un poison puissant. L'enveloppe contenait une page de texte et un journal (Source : cameroun24)