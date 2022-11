Afrique: Le Ghana domine la République de Corée à l'issue d'un véritable thriller

Dans une rencontre spectaculaire et indécise, le Ghana a pris le meilleur sur la République de Corée (3-2) dans le Groupe H.

Souvent malmené, le Ghana a su trouver les ressources pour faire plier les Sud-Coréens.

Kudus et Cho ont chacun inscrit un doublé

Le Ghana ira chercher face à l'Uruguay une qualification en 8e de finale

République de Corée 2-3 Ghana | Groupe H

Buteurs : Mohammed Salisu (24e), Mohammed Kudus (34e, 68e) pour le Ghana ; Gue-sung Cho (58e, 61e) pour la République de Corée

Suspense, rebondissements, émotions : il y tout eu cet après-midi au stade Education City de Doha. D'entrée de match, les Guerriers Taeguk ont imposé une intense pression sur leurs adversaires. Plus vifs, plus entreprenants, et bien organisés, les Sud-Coréens ont multiplié les occasions, grâce notamment à un jeu de petites passes très efficace. Mais sans toutefois se montrer réellement dangereux sur le but de Ati-Zigi. Et à force de ne pas convertir leurs temps forts, les Coréens ont fini par se faire punir.

Et sur leur première réelle occasion du match, les Ghanéens ont, eux, fait preuve d'un froid réalisme pour ouvrir le score. Après un coup franc bien tiré par Jordan Ayew, le ballon a traîné dans la surface avant que Salisu ne s'en empare et marque d'un tir en pivot.

Un but qui a transfiguré l'équipe africaine. Bien plus incisifs, ils ont commencé à faire parler leur puissance pour dicter le tempo du match. Sur un nouveau centre de Jordan Ayew, Kudus est parvenu à dévier légèrement le ballon de la tête jusque dans les filets de Seunggyu. En 10 minutes, le Ghana a fait le break.

Un final haletant

Après la pause, les Sud-Coréens ont tenté de réagir pour rattraper leur retard. Bien en place défensivement, les Ghanéens n'ont pas tremblé, repoussant les assauts adverses avant de placer quelques contres.

Mais à l'heure de jeu, alors que les Black Stars semblaient en contrôle, la République de Corée va tout renverser par l'intermédiaire de Gue-sung Cho, en l'espace de trois minutes. Trois minutes de folie qui vont voir l'attaquant des Jeonbuk Hyundai Motors placer deux coups de tête surpuissants pour remettre son équipe à égalité.

Le match va cependant basculer une nouvelle fois avec un centre rasant de Mensah repris victorieusement par Kudus. Vexés, les Sud-Coréens se sont rués à l'attaque et Ati-Zigi a dû sortir le grand jeu pour maintenir à flots son équipe. Et quand le portier ghanéen était battu, c'est le buteur Salisu qui a sauvé les siens sur sa ligne de but. Jusqu'au bout, la Corée a insisté... mais le Ghana n'a pas plié et conservé son précieux avantage.

Ces trois points précieux permettent aux Black Stars de croire plus que jamais à une qualification. Mais il faudra pour cela obtenir un bon résultat aux dépens d'une redoutable équipe d'Uruguay. Ce sera vendredi 2 décembre à 16h.

Pour les Sud-Coréens de Paulo Bento, la déception est grande, même si la compétition n'est pas terminée. Une victoire sera impérative contre le Portugal de Cristiano Ronaldo !

Le moment clé

À la 76e, alors que son portier était vaincu, Salisu a sauvé la patrie ghanéenne sur sa ligne. Qui sait ce qu'il serait advenu s'il n'avait pas été là ?

Le chiffre : 2

Mohammed Kudus est le premier Ghanéen à inscrire un doublé dans l'histoire de la Coupe du Monde !

L'homme du match

Mohammed Kudus