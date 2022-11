Afrique: Coupe du monde 2022 - Les sélections africaines se relancent

L'Afrique a une énorme opportunité d'écrire les nouvelles pages de son histoire en alignant, pour la première fois, plus d'un représentant en huitièmes de finale d'une Coupe du monde. Jamais dans l'histoire de la compétition le continent n'a réussi à placer deux sélections dans les matches à élimination directe

Les trois victoires obtenues contre un nul et une défaite lors de la deuxième journée replacent trois sélections africaines dans la course à la qualification. Avec quatre points, le Maroc est bien partie pour valider son ticket pour les huitièmes et sauver l'honneur. Le Sénégal est en ballotage favorable avec trois points. Les deux sélections pourraient être un duo gagnant pour l'Afrique.

Les Lions de la Teranga affrontent ce mardi l'Equateur dans un match de la troisième journée de la phase de groupe décisif au terme duquel le vainqueur sera qualifié pour les huitième de finale de la compétition. Le Sénégal a relancé ses chances de qualification en battant le Qatar lors de la deuxième journée 3-1 pour une première victoire africaine à cette phase finale de la Coupe du monde. Les Lions de la Teranga doivent à tout prix l'emporter pour espérer disputer leurs deuxièmes huitièmes de finale de leur histoire après 2002, année au cours de laquelle il avait échoué en quart de finale contre la Turquie. En 2006, l'Afrique n'avait pas aligné un représentant parce que le Sénégal avait été éliminé à cause du nombre des cartons jaunes. Une première.

La tâche s'annonce moins compliquer pour l'Equateur (quatre points après une victoire et un nul). A défaut d'une victoire, un match nul lui sera suffisant pour valider sa qualification. Cette équipe sud- américaine avait fait preuve d'une bonne réaction en égalisant face aux Pays-Bas après avoir été menée dès l'entame de la rencontre. Notons qu'elle avait participé à ses premières huitièmes de finale en 2006 en Allemagne.

Les Lions de l'Atlas du Maroc impressionnent depuis le début de la compétition. Après avoir tenu en échec la Croatie vice-championne du monde, le Maroc a dominé la Belgique demi-finaliste 2-0. Il affrontera le jeudi le Canada déjà éliminé après deux défaites en autant de sorties pour confirmer. Une victoire lui offrira les portes des huitièmes. Un point sera suffisant si le match entre la Croatie et la Belgique s'achevé sur la victoire de l'un ou l'autre sélection. Le Maroc pourrait même se qualifier en cas de défaite si la Croatie l'emporte face aux Diables rouges de la Belgique. Après s'être incliné face au Portugal, les Black stars du Ghana se relancent grâce à leur victoire 3-2 contre la Corée du Sud grâce à un doublé de Kudus et une réalisation de Salisu. Avec trois points, le Ghana devrait assurer le vendredi contre l'Uruguay pour disputer sa troisième huitième de finale en quatre participations après 2006 et 2010.

Battue par l'Australie, la Tunisie a visiblement compromis ses chances de qualification. Il faut un exploit contre la France (2-0) couplé à une courte victoire du Danemark 1-0, pour espérer sortir du groupe puisque dans cette compétition, le plus grand nombre de points obtenus dans les matchs entre équipes concernées n'est pas le premier critère. La meilleure différence de buts générale prime avant La meilleure différence de buts générale

Le Cameroun a évité le pire en concédant un nul de 3-3 face à la Serbie. Menés 1-3, les Lions Indomptables ont puisé dans leurs réserves pour égaliser grâce à Vincent Aboubakar et Eric Choupo Moting. Le dernier match contre le Brésil s'annonce très compliqué pour eux. Mis à part la coupe du monde de Russie, l'Afrique a au moins réussi à placer une sélection en huitièmes de finale depuis 1986 avec le Maroc. Le Cameroun l'a imité en 1990, le Nigeria (1994 et 1998) , le Sénégal en 2002, le Ghana (2006 et 2010) puis le Nigeria en 2014.