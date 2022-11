Cote d'Ivoire: Administration publique - Plus de 5600 nouveaux fonctionnaires s'engagent à servir l'Etat

" (... ) N'entre à la Fonction Publique qui veut mais qui peut. Vous devez vous engager à servir l'Etat avec loyauté et abnégation ". Ce sont quelques conseils d'usage que la ministre de la Fonction publique, Anne Désirée Ouloto, a prodigué aux 5696 nouveaux fonctionnaires.

Ces derniers ont reçu de ses mains leur attestation de fin de formation hier mercredi 2 novembre 2022 à la salle Lougah François du Palais de la Culture de Treichville. Elle a rappelé que le fonctionnaire ne choisit pas son lieu d'affectation. Il sert avec probité et engagement l'Etat partout ou il est affecté. "(... ) La fin de votre formation, sanctionnée ce jour par la remise d'attestation, vous ouvre le chemin d'une nouvelle aventure dans ce cadre complexe, particulier et extraordinaire qu'est l'Administration publique, expression visible de l'Etat.

Vous y arrivez à un moment où, en pleine transformation pour porter activement le développement économique et social de la Côte d'Ivoire, elle se réinvente pour mieux porter ses missions de service public qui visent à satisfaire les préoccupations des populations et à leur offrir des voies d'espérance ", a expliqué la première responsable de l'Administration publique ivoirienne. Pour elle, la responsabilité, la transparence dans la conduite des affaires publiques, la célérité, l'efficacité et la recevabilité sont des règles qui doivent impacter les prestations au quotidien de ces agents.

Pour une bonne carrière professionnelle, la ministre a invité les nouveaux fonctionnaires à "être exemplaires et sans reproches dans l'exercice de leur fonction". Elle les a exhortés à travailler de façon active dans la dignité et l'intégrité à l'effet de servir efficacement la République, pour mériter de la confiance de la hiérarchie, et pour franchir les paliers successifs de la responsabilité et de l'avènement du fonctionnaire nouveau".

Anne Ouloto en a profité pour féliciter le directeur général de la Fonction publique. Pour sa part, le directeur général de la Fonction publique, Soro Gninagafol, a rendu hommage au ministre de la Fonction publique pour ses réformes et sa vision pour l'avènement d'un "fonctionnaire nouveau". M. Soro a souligné que la session de formation qui s'est déroulée du 16 juin au 25 septembre 2022 a permis d'outiller ces auditeurs entre autres sur la déontologie de la Fonction publique, la rédaction administrative, le droit administratif. A cela s'ajoute le protocole et savoir-vivre, le Système intégré de gestion des fonctionnaires et agents de l'Etat (SIGFAE). Pour rappel, sur 5.746 admis concernés par la formation, ce sont 5.696 qui ont effectivement pris part à ces cours sur les principes de base du fonctionnement des services publics.