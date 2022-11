Cote d'Ivoire: Claude Sahy - "Alassane Ouattara a une patience calculée

" Elles connaissent le poids de la diaspora malienne en Côte d'Ivoire et la place stratégique de la Côte d'Ivoire dans l'économie de leur pays "

Un dialogue direct entre la direction et les militants de base de Bondoukou. Vendredi dernier, à l'initiative de député Maïzan Koffi Noël, les militants RHDP du district du Zanzan se sont retrouvés à la mairie de Bondoukou pour échanger avec Claude Sahy Soumahoro, secrétaire exécutif adjoint du RHDP chargé de la communication et de la propagande. Au centre des échanges, les dernières décisions du Directoire du RHDP, la révision de la liste électorale, l'affaire des 46 militaires ivoiriens détenus au Mali depuis le 10 juillet dernier.

Entouré de plusieurs cadres du parti, Claude Sahy Soumahoro a invité les militants à être fiers de leur président, de leur mentor. Qui, a-t-il relevé, incarne lui-même une institution. " Il est la somme de tous les atouts pour le développement d'un pays ", a-t-il indiqué. Il a saisi l'occasion pour évoquer les atouts de la Côte d'Ivoire sous la gouvernance du Président Alassane Ouattara en prenant en compte la dimension politique, institutionnelle, diplomatique, économique et infrastructurelle. " A côté de ces cinq piliers, il y a un sixième, qui est que le véritable atout de la Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara qui est une véritable chance pour la Côte d'Ivoire ", a souligné Claude Sahy. Aussi a-t-il invité les responsables de base du parti à toujours faire bloc derrière leurs élus et responsables politiques pour soutenir et accompagner la dynamique de développement insufflée par le chef de l'Etat.

Sur la question de 46 militaires ivoiriens encore détenus au Mali, le chef de cabinet du président de la République a tenu à rassurer l'assistance sur leur libération. " Les autorités maliennes sont conscientes des vrais enjeux d'une crise ouverte avec la Côte d'Ivoire. Ces autorités connaissent le poids de la diaspora malienne en Côte d'Ivoire et la place stratégique de la Côte d'Ivoire dans l'économie malienne. Mais comme vous le savez, on ne tire pas sur une ambulance. Le Mali est un pays frère qui traverse de grosses difficultés. Les Maliens sont nos parents, nous devons prier pour qu'ils retrouvent la stabilité. Quand des gens sont pris en otage, on ne peut que négocier. Alassane Ouattara a une patience calculée et grâce à son leadership et à la force de la négociation, nos militaires seront libérés ", a rassuré secrétaire exécutif adjoint du RHDP chargé de la communication et de la propagande.

L'honorable Maïzan Koffi Noël s'est réjoui de l'exposé de l'invité spécial. En prélude au démarrage de l'opération de révision de la liste électorale, il a invité les militants de Bondoukou à se mobiliser pour une inscription massive. Notons que d'autres élus, en l'occurrence les députés Kra Paulin (Sorobango) et Mamah Diabagaté (Bondoukou commune) ont pris part à cette rencontre qui avait également pour invitée spéciale, Mme Salimata Dembélé, épouse Diarra, secrétaire nationale adjointe du RHDP chargée de l'étranger.