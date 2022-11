Afrique: 3ème Forum pour l'investissement africain - Les investisseurs invités à saisir les opportunités d'affaires

L'Afrique compte. L'Afrique ne peut plus être ignorée. L'Afrique ne doit plus être ignorée. C'est tout le sens de la 3ème édition de l'Africa Investment Forum (AIF) qui se tient au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire du 2 au 4 novembre 2022 sous le thème " Investir durablement pour renforcer la résilience économique ". Tout comme aux éditions précédentes (2018 et 2019), les investisseurs ont été appelés à faire de l'Afrique leur nouvelle destination pour la conclusion de meilleures transactions financières.

Lors de l'ouverture de ce forum, ce mercredi 2 novembre en présence des chefs d'Etat du Ghana, SEM Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, du Zimbabwe, SEM. Emmerson Dambudzo Mnangagwa, et de l'Ethiopie, SE Mme Sahle-Work Zewde, le vice-président de la Côte d'Ivoire Tiémoko Meyliet Koné a indiqué qu'il est nécessaire, pour les pays africains, de renforcer la résilience économique pour faire aux chocs extérieurs et assurer une souveraineté économique et alimentaire. " Dans cette perspective, le secteur privé, socle de la croissance en Afrique, a un rôle primordial à jouer. Je voudrais inviter les opérateurs privés à saisir les opportunités d'investissement qu'offrent les pays d'Afrique ", a exhorté le vice-président ivoirien.

Pour y parvenir, Tiémoko Meyliet Koné estime qu'il faut mobiliser des investissements importants et structurants, tenant compte des enjeux environnementaux dans l'agriculture, l'agro-industrie, le développement industriel, les infrastructures et le capital humain. Il convient également, a-t-il ajouté, d'accroître le commerce intra-africain, à travers la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) qui offre de grandes opportunités avec une population qui atteindra 2,4 milliards d'habitants d'ici à 2050. Se félicitant de la tenue de cette 3ème édition de l'AIF en Côte d'Ivoire, le vice-président a souhaité qu'elle franchisse la barre des 100 milliards de dollars US de transactions d'investissement contre 46,9 milliards de dollars US en 2018 et 67,5 milliards de dollars US en 2019.

Pour Adesina Akinwumi, président de la Banque Africaine de Développement (BAD), l'Afrique regorge d'opportunités d'affaires que les investisseurs du monde entier ne peuvent plus ignorer. Il en veut pour preuve les grandes sources d'énergie renouvelable et les plus grandes sources de cobalt dont dispose le continent, 65% des terres arables non cultivées encore disponibles se trouvent en Afrique et la ZLECAF qui est la plus grande zone de libre échange reliant des économies d'une valeur de 3 300 milliards de dollars. Aussi, pour M. Adesina, l'AIF demeure la plateforme, par excellence, pour mettre les investisseurs du monde en relation avec l'Afrique.

Depuis son démarrage en 2018, le forum a permis de mobiliser 110 milliards de dollars d'intérêts d'investissements pour l'Afrique. " Le financement titrisé de 600 millions de dollars pour soutenir le Conseil du Café Cacao du Ghana a aidé ce pays à augmenter sa reproduction de cacao d'un million de tonnes métriques avec des infrastructures d'entreposage et de transformation du cacao ", a indiqué le président de la BAD.

Lors du forum virtuel qui s'est tenu en mars dernier, l'AIF a obtenu 15,6 milliards de dollars d'investissements pour la construction de l'autoroute Lagos-Abidjan. " Cette autoroute qui assure 75% des échanges commerciaux en Afrique de l'Ouest contribuera à stimuler la croissance, le commerce et les investissements dans toute la région ", a précisé Akinwumi Adesina.

Pour sa part, la ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, par ailleurs Gouverneur de la BAD, apparait comme opportunité de dialogue continu entre les gouvernements, les investisseurs et les porteurs de projets et accélérer le bouclage financier des transactions pour le financement des projets structurants. Aussi a-t-elle invité les investisseurs, les sponsors et les porteurs de projets, et les responsables gouvernementaux à s'engager pour l'investissement en Afrique. " L'Afrique est le continent de l'avenir, la

nouvelle frontière du développement. Pour raccompagner l'éclosion de son potentiel et profiter de ses atouts, c'est maintenant qu'il faut y

investir ", a invité Nialé Kaba.

Pendant 3 jours, des salles de transactions, des opportunités de réseautage axé sur l'investissement et des réunions d'entreprise à entreprise (B2B) seront organisées sous forme de réunions bilatérales inter-entreprises entre les investisseurs et les porteurs de projets.