Afrique: [Coupe du monde2022] Aliou Cissé - "On n'a pas envie de penser à un retour au Sénégal"

interview

Gagner ou être éliminé : le Sénégal doit absolument battre l'Équateur, ce 29 novembre à Al Rayyan, pour se qualifier en huitièmes de finale du Mondial 2022. Aliou Cissé, le sélectionneur sénégalais, assure que cette donne simplifie l'approche de cette rencontre décisive pour les Lions.

Aliou Cissé, face au style de l'équipe d'Équateur, qu'allez-vous privilégier? L'explosivité de vos jeunes joueurs ou alors l'expérience de vos cadres?

On va allier les deux. On a des joueurs avec ces caractéristiques. Le haut-niveau requiert aussi de l'expérience : celle des grands événements et des matches décisifs. On a constitué une équipe homogène, qui allie expérience et jeunesse. Tous nos joueurs sont des compétiteurs de haut-niveau. Et demain [le 29 novembre, Ndlr], je sais que cette fibre, cet ADN de compétiteurs, on l'aura.

Comme gérez-vous la pression de devoir gagner face à l'Équateur pour que le Sénégal se qualifie en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022?

On la gère bien, cette pression. Les joueurs ont travaillé durant des années pour arriver à ce niveau-là. On sait que gagner nous donnera l'opportunité de poursuivre cette aventure. Perdre nous forcerait à rentrer à la maison. Or, on n'a pas envie d'y penser. Le scénario est clair, notamment par rapport à la Coupe du monde 2018 où on savait qu'un point pouvait suffire à se qualifier, avec des calculs à côté. Tandis que là, les choses sont limpides.

On avance vers un match très difficile, face à une équipe qui défend bien et qui est très agressive. Mais c'est notre quotidien depuis sept ans et que je suis à ce poste de sélectionneur : les matches à pression, décisifs... Le football de haut-niveau, c'est ça et c'est ce qu'on veut, en réalité.

Est-ce que les supporters sénégalais pourraient accepter que les Lions ne se qualifient pas en huitièmes de finale du tournoi, vu leur statut de champions d'Afrique et l'expérience qu'ils ont acquis lors des précédentes compétitions? Et ces attentes populaires génèrent-elles une pression négative?

Je suis issu d'un pays où l'on n'aime pas la fête, où on veut toujours gagner. Bien sûr que le fait de ne pas passer, ce serait quelque chose de difficile à digérer... Mais ce qui compte est de faire le nécessaire pour se donner les possibilités de gagner.