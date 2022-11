Afrique: Mondial 2022 - Ghana - " On a eu un peu de chance ", Otto Addo sur le match contre la Corée du Sud

Vainqueur de la Corée du Sud (3-2) ce lundi à l'occasion de sa deuxième sortie dans le groupe H de la Coupe du monde 2022, le Ghana peut espérer une qualification pour les huitièmes de finale.

Et c'est Otto Addo, sélectionneur des Black Stars, qui est content. En conférence de presse d'après-match, ce dernier n'a pas manqué de saluer la prestation de ses joueurs.

" Il y avait beaucoup d'émotions. La Corée du Sud a joué un excellent match, ils nous ont pressés ", a-t-il d'abord analysé. " Après vingt minutes, on a repris le contrôle du match et on a eu de bonnes combinaisons. Après la mi-temps, on a eu de vrais problèmes, mais félicitations à toute l'équipe d'avoir trouvé les ressources pour marquer ce troisième but. On a eu un peu de chance, mais c'est le football. Je suis très content que notre jeu passionné soit récompensé ", a a ajouté Otto Addo dans des propos relayés par Sport News Africa.

Le plus dur est devant, puisque le Ghana doit obtenir un bon résultat contre l'Uruguay pour espérer une qualification pour les huitièmes de finale. Une défait est absolument à éviter.