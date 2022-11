Cote d'Ivoire: Région du Béré - Une journée d'hommage au chef de l'Etat annoncée en décembre

La capitale de la région du Béré, Mankono, va vibrer en décembre prochain. En effet, en reconnaissance à ses actions de développement et surtout des nominations de filles et fils de la région à des hautes fonctions, les élus et cadres de la région du Béré ont décidé de rendre hommage au premier citoyen ivoirien.

Ainsi, les préparatifs de l'évènement vont bon train. Mercredi dernier, les ressortissants du Béré ont été invités par le président du comité d'ah 'doc, Me Fofana Youssouf pour faire le point de la situation. Cadres, élus, chefs religieux et coutumiers, hommes, femmes et jeunes ont répondu à l'appel afin d'apporter leur contribution. "Le président de la République Alassane Ouattara a fait beaucoup pour notre région. Il a réalisé pour nous des infrastructures de développement. En plus, il a placé sa confiance à plusieurs fils de la région en les nommant à de hautes fonctions.

C'est pour cela que nous allons lui rendre hommage et leur dire merci pour tout ", a expliqué Me Fofana Youssouf. A l'en croire, le comité d'organisation piloté par la députée, Fofana Salimata sera bientôt en activité avec la mise en place des commissions au nombre de treize. Aussi, les uns et les autres ont été invités à s'inscrire dans lesdites commissions. Aussi le ministre Cissé Ibrahim Bacongo a exhorté à la mobilisation et à l'occupation du terrain. Pour lui, il faut taire toutes les incompréhensions et les querelles pour le succès de l'évènement.