Soudan: Gouverneur de N. Darfour informe la délégation du Conseil de sécurité de développements de situation

El Fasher — Le Gouverneur du Nord Darfour, Nimr Mohamed Abdel Rahman, a informé aujourd'hui la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies chargée du suivi la mise en œuvre de la résolution (1591), qui est arrivée dans l'État, accompagnée de représentants du Ministère des Affaires Etrangères, sur les développements de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'État sous la lumière de la mise en œuvre de la Convention de Juba pour la paix au Soudan.

Le Gouverneur de l'État du N-Darfour a déclaré à la presse à la suite d'une réunion tenue dans son bureau aujourd'hui au siège du gouvernement de l'État à El Fasher, que la délégation du Conseil de sécurité des Nations unies en visite a écouté des rapports détaillés des membres du gouvernement de l'État et du comité de sécurité sur les efforts déployés pour assurer la sécurité, la stabilité et la protection des citoyens, y compris les efforts liés à l'amélioration et au renforcement de la performance des organes d'application de la loi pour atteindre la justice et appliquer le principe de l'impunité pour les criminels et les tenir responsables.

Nimr a ajouté que la délégation avait écouté un éclairage sur les efforts déployés par les forces de sécurité conjointes opérant dans les zones frontalières de l'État avec les pays du Tchad et de la Libye pour sécuriser les frontières et limiter les activités criminelles transfrontalières, en plus de les informer des efforts du gouvernement de l'État, qui vise à préserver et protéger les droits de l'homme.

Le gouverneur a indiqué que la rencontre avec la délégation de Conseil de Sécurité a permis de discuter les efforts déployés par le comité suprême, le comité exécutif et les comités des bases qui travaillent actuellement pour la protection de la saison agricole et à la réduction des frictions entre les agriculteurs et les éleveurs, tout en œuvrant à l'activation de la loi réglementant la relation entre le berger et l'agriculteur.

Par ailleurs, la chef de la délégation, coordinatrice du comité d'experts de la résolution 1591 de l'ONU au Soudan, Mme Laura Bernal, a dit que le but de la visite dans la région de Darfour, qui durera pour plusieurs jours, est de s'informer sur le terrain sur la situation générale au Darfour et de suivre le progrès réalisé dans le domaine du travail du mécanisme du comité permanent de cessez-le-feu et de protection des civils dans la région, en plus de s'informer sur les visions futures.

Elle a souligné que la réunion de la délégation avec le gouvernement du N. Darfour a permis d'aborder de nombreux sujets liés à l'accord de paix de Juba et à ses défis, au travail du mécanisme de protection des civils et à la situation générale en matière de sécurité, indiquant qu'au cours de la visite, la délégation rencontrera un certain nombre de dirigeants communautaires dans la région.