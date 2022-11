Ile Maurice: Ventes en hausse - Les caméras de surveillance nous font de l'oeil

Vols, infractions, "planting"... Quelle que soit la raison, face à l'insécurité, les Mauriciens sont de plus en plus nombreux à s'offrir des caméras de surveillance, selon des revendeurs. Combien coûtent-elles ? Quid de l'installation ?

La demande concerne surtout la surveillance extérieure des maisons - neuves surtout -, explique-t-on. Par les temps qui courent, un système de sécurité à domicile est devenu un must, selon certains. "Certains viennent même nous voir parce qu'ils ont des problèmes avec les voisins. Zot per tansyon banla fer mésansté... "

Le carnet de commandes se remplit ainsi du côté des magasins et entreprises spécialisés dans la vente de ces 'cyclopes électroniques'. Surtout les IP cameras qui fonctionnent grâce au Wifi. "Ce type de caméra coûte entre Rs 1 000 et Rs 3 000. L'installation est simple et ne nécessite pas davantage de frais. Son application peut être téléchargée sur portable pour visionner les images", indique un entrepreneur qui a opté pour la vente en ligne. D'ajouter que l'inconvénient est que si la caméra extérieure est à portée de main, elle peut ironiquement être volée et on peut alors dire adieu à la carte mémoire aussi. Il faut donc qu'elle soit placée dans des endroits stratégiques, à l'abri des regards.

Il y a également les CCTV (NdlR, de l'anglais Closed-Circuit Television), soit des caméras de vidéosurveillance, devenues des vedettes dans plusieurs affaires ces derniers temps... Elles comportent un enregistreur numérique et coûtent environ Rs 8 000 à Rs 10 000, sans compter les frais d'installation et autres équipements. Elles sont disponibles en option "coloured vision" et infra-rouge et peuvent être fixes ou rotatives. La demande se porte plus pour les caméras avec des images de couleur et plus pour les caméras extérieures qu'intérieures, soulignent nos différents interlocuteurs.

Pour assurer la sécurité "complète" d'une maison - dépendant de la taille bien entendu - quatre caméras, placées aux quatre coins, sont nécessaires. Dépendant de la qualité, cela peut coûter Rs 10 900, installation incluse et l'on obtient un disque dur en cadeau, selon une offre promotionnelle. Plus les images enregistrées sont claires, plus l'appareil est sophistiqué et cher.

Mais ne dit-on pas que la sécurité n'a pas de prix ?