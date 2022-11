Ile Maurice: Nayam Vellien - A 19 ans, à fleur de la persévérance

La réussite professionnelle n'attend pas le nombre des années. Telle peut se résumer la jeune carrière de Nayam Vellien qui, à 19 ans, est consultant chez une prestigieuse firme d'audit.

L'avenir, c'est la jeunesse. Une pensée très connue et incarnée chez nous par Nayam Vellien. Ce jeune de Quatre-Bornes a connu un parcours semé d'embûches et se retrouve, à 19 ans, consultant au département "advisory" de la compagnie KPMG, une des plus grandes firmes internationales d'audit et de conseils. Un saut dans le monde professionnel qui, pour Nayam, lui permet de côtoyer des leaders de ce domaine et, ainsi, d'apprendre de leurs expériences. Un parcours dont il se remémore, lui qui fait la fierté de sa famille et de son entourage.

Nayam Vellien raconte qu'il a toujours su garder le cap. C'est ce qui lui a valu son emploi, et ce, peu de temps après avoir obtenu son diplôme en technologie informatique. Hormis le travail, le sport occupe une grande place dans sa vie de jeune, d'autant plus qu'il a vécu de belles années en tant qu'athlète. "Depuis ma plus tendre enfance, j'ai toujours adoré le sport en général, avec une attention plus particulière pour l'athlétisme, le foot, l'hippisme et le golf. Je suis aussi très passionné par la politique et l'économie, aux niveaux local et international. Je prends toujours soin de rester au contact des dernières nouvelles. Autre élément indissociable de mon quotidien, la musique, qui me permet de me relaxer et me ressourcer", relate Nayam.

Il revient sur son parcours scolaire où il avait pour matière préférée l'économie. "Cette matière m'a toujours poussé à développer un esprit critique face aux événements courants de la vie réelle. Au cours de ma scolarité, j'ai aussi vu accroître mon intérêt pour la science informatique. Cela m'a permis de rester au contact des évolutions constantes dans divers domaines." Au fil des années de son parcours scolaire, Nayam s'est vu éprouver une certaine passion pour les mathématiques, qui, dit-il, l'ont aidé à se surpasser et à affronter les défis. De belles années scolaires passées sur les bancs du Bocage International School. "Au Bocage, j'ai eu la chance d'avoir eu une perspective élargie, à travers des filières différentes de sciences et d'économie. Cela a grandement contribué dans mon choix de carrière."

Durant sa scolarité, Nayam a été bien encadré, évoluant dans un environnement qui lui a permis de se développer académiquement, mais aussi sportivement. Grâce au soutien des enseignants, ainsi que de ses parents, le jeune a eu l'opportunité de débuter ses études tertiaires à la British Computer Society (BCS), tout en complétant ses deux dernières années d'International Baccalaureate (IB) Diploma Program au Bocage International School. "En 2020, je me suis lancé le défi de compléter tous les examens de la BCS jusqu'à l'âge de 19 ans et je l'ai fait." Il a ainsi pu obtenir son diplôme d'informatique, un an après avoir complété l'IB Diploma Programme. De plus, il a obtenu le 1er prix au niveau national dans deux modules du dernier niveau. Il en est fier : "Pour cela, je tiens à remercier Active Learning Mauritius qui m'a permis de suivre les cours de la BCS depuis l'âge de 16 ans. Cette route a été très particulière car, durant ces deux dernières années, j'ai appris à sortir de ma zone de confort, à me fixer des objectifs, et à ne jamais baisser les bras. Je suis sûr que toutes ces qualités m'aideront désormais dans ma vie professionnelle."

C'est avec un sourire en coin que Nayam nous parle de ceux ou celles qui l'inspirent. Il y a tellement de personnes dont il s'inspire et il poursuit la voie de l'apprentissage avec le sourire. Cependant, il tient à mentionner ses principales idoles, celles dont il valorise les valeurs et les idéologies. "En premier lieu, mes parents. Ce sont eux qui m'ont appris les principes et les valeurs essentielles de la vie telles que l'honnêteté, la persévérance et la discipline. Ils m'apportent toujours un soutien indéniable dans ma vie de tous les jours."

En tant que passionné du monde financier, il voue également une admiration particulière pour Warren Buffet, grand investisseur américain, à l'affût des meilleurs investissements boursiers. "Il a démontré, au fil des années, que ses stratégies lui donnent une longueur d'avance sur tout le monde." Un autre personnage incontournable du secteur financier dont il s'inspire, est le Dr Rama Sithanen, ancien ministre des Finances de Maurice. "J'ai toujours apprécié son parcours, aussi bien que ses analyses économiques et politiques." Quant aux grands hommes d'État, il en cite deux : "Nelson Mandela et Sir Seewoosagur Ramgoolam ont été des combattants pour la justice et pour le bienêtre de leur peuple."

Aujourd'hui, devenu un homme responsable et professionnel à 19 ans, Nayam souhaite le meilleur aux jeunes. Il souligne l'importance d'être appliqué dans tout ce qu'on entreprend, que ce soit dans le domaine académique, sportif ou musical, entre autres. Pour lui, il est indéniable que la discipline et la persévérance restent les maîtres-mots de la réussite. La patience est aussi un atout essentiel car toute chose arrive en son temps mais il est important de profiter de la vie. "Il est primordial de s'amuser, en faisant quelque chose qui nous passionne, et ainsi apprécier le processus."

Les rêves du jeune Nayam Vellien qui vit à 100 à l'heure ? Côtoyer les meilleurs du monde dans les domaines financier et bancaire, mais aussi apprendre et s'inspirer de leurs expériences. Sa devise : "Je souhaite contribuer à faire de notre monde et de notre pays un meilleur endroit, et rendre mes parents, mon entourage et tous ceux qui me soutiennent fiers de moi."