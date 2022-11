Afrique Centrale: Le Soudan accueille Mercredi la réunion ministérielle de l'IGAD

Khartoum — Le Soudan accueillera Mercredi la 48ème réunion ordinaire des ministres des affaires étrangères de l'IGAD en sa qualité de chef de la session actuelle de l'IGAD.

Le ministre par intérim des affaires étrangères, ambassadeur Ali Al-Saddiq, présidera cette session, tandis que la réunion technique des experts se tiendra demain, mardi, pour préparer la réunion ministérielle.

Le ministre par intérim des affaires étrangères, ambassadeur Ali Al-Saddiq, a déclaré à l'Agence Soudanaise de Presse (SUNA) que la réunion discutera des questions liées à la réalisation de la paix et de la sécurité dans les pays de l'IGAD et des questions de sécheresse, de désertification et de changement climatique, en plus de discuter les disputes au sein et entre les pays afin d'établir la stabilité et la paix dans la région de l'IGAD.

Le ministre a souligné que le Soudan obtient une feuille de route pour réactiver sa présidence de l'IGAD, affirmant le souci du Soudan de coopérer avec tous les États membres pour réactiver et approuver cette feuille.

Il a expliqué que la feuille de route comprend plusieurs axes, qui sont le développement de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement, la réalisation de la sécurité alimentaire et la redistribution de certains centres de l'IGAD de manière équitable entre les États membres de l'organisation.

Il a dit que le deuxième axe concerne la coopération économique, l'intégration régionale et le développement social, l'initiative du Soudan comprenant l'établissement de la Communauté économique de la Corne de l'Afrique, l'optimisation des avantages de la Corne de l'Afrique et maximiser les bénéfices des initiatives de la corne de l'Afrique et de la Chine en ce qui concerne le développement des infrastructures pour les pays de l'IGAD, la réactivation de l'accord sur les infrastructures de l'IGAD, l'introduction de l'initiative de transport maritime et régional de l'IGAD, le renforcement du rôle des jeunes, l'autonomisation des femmes et la complétion de la mise en œuvre des résultats de l'initiative du Soudan et du Sud-Soudan sur les réfugiés, les personnes déplacées et les communautés d'accueil.

Le ministre a fait allusion aux autres axes de la feuille de route, qui concernent la paix, la sécurité, le développement institutionnel et l'adoption de la langue arabe comme l'une des langues officielles à côté des langues actuelles de l'IGAD - l'anglais et le français, ajoutant que l'accent est mis sur la recherche de partenaires non traditionnels tels que la Chine, les États du Golfe et la Russie.