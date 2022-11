Algérie: Le Premier ministre s'entretient avec la Cheffe du Gouvernement tunisien

ALGER — Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane s'est entretenu, lundi, avec la Cheffe du Gouvernement tunisien, Mme Najla Bouden Romdhane qui effectue une visite de travail d'un jour en Algérie, a indiqué un communiqué des services du Premier ministre.

Les entretiens qui se sont déroulés au Palais du Gouvernement, en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ramtane Lamamra, ont permis de "saluer vivement la profondeur des relations de fraternité et de solidarité qui lient les deux pays et peuples frères".

Ils ont constitué en outre une occasion pour "passer en revue les moyens de renforcer la coopération bilatérale à la lumière des directives des dirigeants des deux pays, le Président de la République M. Abdelmadjid Tebboune et son frère, le Président de la République tunisienne, M. Kaïs Saïed, visant à atteindre davantage d'intégration stratégique et de développement solidaire et intégré".

Les deux parties ont renouvelé "leur détermination à activer les mécanismes de coopération bilatérale, à poursuivre les différents projets communs et àrenforcer les échanges économiques, notamment à l'occasion des prochaines échéances bilatérales, en particulier à l'occasion de la Grande Commission mixte algéro-tunisienne", a conclu la même source.