Algérie: Cercle national de l'Armée - Table ronde sur la "Géopolitique des terres rares"

ALGER — L'Institut militaire de Documentation, d'évaluation et de prospective relevant du ministère de la Défense nationale (IMDEP) a organisé, lundi au Cercle national de l'Armée (CNA-Beni Messous), une table ronde sur la "Géopolitique des terres rares".

La manifestation qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programmes d'activités scientifique de 2022 a été présidée par le directeur de l'IMDEP, le général Hamid Kala, en présence de cadres de de l'Armée nationale populaire (ANP), d'experts, d'universitaires et de représentants de certains ministères, universités et institutions nationales spécialisées.

Dans son allocution d'ouverture, le général Kala Hamid a souligné "le souci du haut commandement de l'ANP d'organiser ce type d'activités scientifiques abordant des questions stratégiques d'actualité, à travers une approche prospective et scientifique permettant d'analyser les enjeux majeurs des différentes questions sur le double plan national et international".

Les interventions ont porté sur les terres rares, en faisant des analyses sur les différents enjeux géopolitiques et stratégiques ainsi que les grandes mutations que connait le monde, dans un contexte international marqué par les changements climatiques, l'évolution rapide vers les énergies renouvelables et la concurrence féroce entre les pays pour développer les nouvelles technologies et les industries de précision.

La place de l'Algérie en la matière et les perspectives de ce secteur était également au cœur des débats ou les participants ont mis l'accent sur l'importance stratégique que revêt le secteur, les opportunités offertes et les efforts de l'Algérie pour la valorisation et l'exploitation de ses richesses naturelles et minerais.