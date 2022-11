Algérie: Khenchela - Le rôle important des médias dans la promotion du patrimoine culturel local mis en avant

KHENCHELA, 28 nov 2022 (APS) - Les participants à une conférence sur "le culturel et les médias, état des lieux et perspectives", tenue lundi au musée national "frères-Boulaziz" de Khenchela, ont mis l'accent sur "le rôle important des médias dans la promotion et la sauvegarde du patrimoine culturel local".

Des professeurs de l'Université Abbès-Laghrour de Khenchela ont ainsi affirmé durant la rencontre initiée par la direction de wilaya de la Culture et des Arts "le rôle actif" des médias dans la promotion du patrimoine culturel local aux racines historiques lointaines.

Dr. Toufik Attallah, professeur en droit de l'information a considéré que la presse culturelle est "un acteur majeur de promotion du patrimoine culturel dans toutes ses composantes et de sa présentation aux jeunes générations".

La promotion du patrimoine matériel et immatériel nécessite "une intensification des efforts des directions locales et de la famille médiatique pour mettre en valeur les sites archéologiques, historiques et touristiques de la wilaya et en faire un pôle d'attrait générateur de richesse", a-t-il ajouté.

L'universitaire a ainsi proposé la multiplication par les directions de la Culture et du Tourisme de sorties vers les sites touristiques au profit des journalistes et des étudiants universitaires pour les faire connaître.

Pour Dr. Sanaa Hebar de la même université, a invité les représentants des médias à " plaider" en faveur de l'organisation de visites sur les sites de grande importante historiques et à faire connaitre ces sites.

Au début de la rencontre, le directeur de wilaya de la Culture et des arts, Mohamed Allouani a appelé à ouvrir les portes des établissements culturels aux médias et a promis de réactiver les cellules de communications au sein des ces établissements pour faciliter l'accès du citoyen à l'information.