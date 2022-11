Madagascar: Rallye Bosch CTMotors - La dernière manche décisive

La septième manche du championnat de Madagascar des Rallyes se déroulera du 9 au 11 décembre 2022. CTMotors annonce la couleur de cette dernière manche grandiose.

Des étincelles seront au rendez-vous de la deuxième édition du " Rallye Bosch CTMotors ". Cette septième et ultime manche du championnat de Madagascar des Rallyes aura lieu les 9, 10 et 11 décembre à Antananarivo et dans ses environs, plus précisément sur la partie RN3. Douze épreuves spéciales réparties sur trois étapes sont au menu avec une distance totale de 168,37 km et 312,22 km avec liaison. Parmi ces épreuves, sept sont différentes et inédites. Chaque style de conduite aura sa part et les spectateurs seront comblés. Le trajet partira du CTMotors Andraharo et rejoint la route d'Ankorondrano. Le départ sera donné à la station Galana. Les inscriptions sont désormais ouvertes depuis hier au showroom du CTMotors Andraharo, suivies d'une réunion technique organisée conjointement avec la Fédération malgache du sport automobile. Quarante pilotes sont attendus à cette course.

" CTMotors réitère son engagement sur l'appui du sport mécanique. Des cadeaux seront remis aux 15 premiers inscrits. Ce sera également une occasion pour nous de proposer une remise spéciale sur divers articles auprès du centre de service Bosch. Cela marquera d'ailleurs le un an et demi de notre collaboration ", a fait savoir Patrick Razafindrakoto, directeur du développement, lors d'une conférence de presse d'hier. Pour rappel, l'équipage Mathieu-Tahiana avec une Subaru Impreza occupe provisoirement la première place du classement général. Ils sont suivis de près par l'équipe Fred et Mick tandis que Mika et Fabrice complètent le podium. Il n'y aura plus de discussion. Celui qui finira premier de cette finale remportera le titre de cette saison 2022. Pour l'organisateur, le concessionnaire d'Andraharo aura des représentants dont des pilotes engagés dans la catégorie SSV. Laza Randriamifidimanana sera au départ à bord d'une Polaris RZR.

Les trajets :

Vendredi 9 décembre :

ES1: Radio Nederland-Avaratsena : 8,56 km.

ES2: Ampaneva B - Ampaneva A : 8,74 km

ES3: Mahadery Talata-Ambororosy 1: 21,44 km

Samedi 10 décembre:

ES4: Ambororosy-Mahadery Talata 1: 21,44 km

ES5: Ambatomitokana-Ambohibao Sud: 13,15km

ES6: Avaratsena TAlata-Radio Nederland: 8,56 km

ES7: Ambororosy-Mahadery Talata: 21,44km

ES8: Ambatomitokana -Ambohibao Sud: 13,15km

ES9: Avaratsena Talata-Nederland: 8,56km

Dimanche 11 décembre:

ES10: Ambohibao Sud-Ambatomitokana: 13,15km

ES11: Ampaneva B-Ampaneva A: 8,74km ES12: Mahadery Talata-Ambororosy 2: 21,44km