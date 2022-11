Madagascar: Rallye CT Motors II - Mika et Faniry Rasoamaromaka seront de la partie

La septième et dernière manche du championnat de Madagascar des Rallyes s'étalera du 9 au 11 décembre dans la capitale. Douze épreuves spéciales seront au menu des concurrents.

Du spectacle au rendez-vous. Les frères Mika et Faniry Rasoamaromaka prendront bel et bien le départ de la deuxième édition du Rallye Bosch CT Motors Bosch. Ce "Last Race" qui se déroulera les 9, 10 et 11 décembre, compte pour la septième et dernière manche du championnat de Madagascar des rallyes. Le champion national en titre, Mika Rasoamaromaka sur Peugeot 206, qui a été classé troisième au Rallye TACS à Antsirabe à la mi-novembre, ainsi que son frère Faniry au volant d'une Peugeot 208 T16, leader du Rallye de Vakinankaratra jusqu'à l'avant-dernière spéciale et qui a, malheureusement, fait une sortie de route, seront de la partie.

"La réparation et la préparation des voitures sont en cours de finition. Nous n'attendons plus qu'une pièce à monter et tout sera prêt pour la P208... La P206, quant à elle, est pratiquement prête pour l'essai", rassure Faniry Rasoamaromaka. Les jumeaux sont encore en France à l'heure actuelle, mais ils seront de retour au pays ce samedi. Faniry n'a pas manqué de promettre de donner du spectacle comme lors du Rallye Passion III. Douze épreuves spéciales longues de 168,37 km seront au programme de ce " Last Race " à coefficient 1,6. La distance totale avec les liaisons s'élèvent à 480,59km. Cinquante pour cent du parcours sera de nouveau un tracé jamais emprunté.

Manche décisive

Le combat pour la course au titre est aussi très attendu par les amoureux de la discipline, entre le duo leader provisoire Mathieu Andrianjafy-Andry Tahina Rakotomalala sur Subaru, et son principal challenger, l'équipage Fréderic Rabekoto-Mick Ratrimoarinosy au volant d'une Subaru Impreza. Ce dernier vient de rajouter une victoire, la troisième de la saison après le Rallye Eau Vive Asacm et le Rallye international de Madagascar. " Nous avons déjà fait la dernière vérification. La voiture est fin prête... Quant au combat décisif, nous nous préparons à fond et nous verrons durant le rallye ", confie Fred. L'inscription est ouverte depuis hier au CT Motors à Andraharo.

" Nous offrons aux quinze équipages premiers inscrits un package spécial de produits Bosch dont les parallélisme, géométrie, diagnostics électronique et mécanique, lavage et tant d'autres pièces de marque Bosch ", mentionne Patrick Razafindrakoto, directeur audit et développement CT Motors, lors de la conférence de presse de lancement de l'évènement hier.

Parcours

Vendredi 9 novembre

11 :29 (ES1) Radio Nederland-Avaratsena Talata (8,56km)

12:05 (ES2) Ampaneva B-Ampaneva A 1 (8,74km)

12:41 (ES3) Mahadery Talata-Ambororosy 1 (21,44km)

Samedi 10 novembre

9:26 (ES4) Ambororosy-Mahadery Talata 1 (21,44km)

10:27 (ES5) Ambatomitokona-Ambohibao Sud 1 (13,15km)

11:14 (ES6) Avaratsena Talata-Radio Nederland 1 (8,56km)

12:52 (ES7) Ambororosy-Mahadery Talata 2 (21,44km)

13:53 (ES8) Ambatomitokona-Ambohibao Sud 2 (13,15km)

14:40 (ES9) Avaratsena Talata-Radio Nederland 2 (8,56km)

Dimanche 11 novembre

10:10 (ES10) Ambohibao Sud-Ambatomitokona (13,15km)

10:29 (ES11) Ampaneva A-Ampaneva B (8,74km)

12:19 (ES12) Mahadery Talata-Ambororosy 2 Power stage (21,44km)