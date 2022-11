Madagascar: Exposition à Paris - 80 œuvres de peintres malgaches à la mairie du XVIe

Sept artistes peintres malgaches sur les 250 qui ont postulé ont été sélectionnés pour participer à une exposition collective en France dans le cadre du Madagascar'ART dans le monde.

Cette première édition de Madagascar'ART est organisée par l'ambassade de Madagascar en France, en collaboration avec l'association Malagasy Charities. Elle a vu le jour grâce à une rencontre de l'ambassadeur malgache et son épouse avec une artiste malgache, Noro Rajaoson, qui a déjà eu l'opportunité d'exposer 42 de ses tableaux à Dijon et à Londres. L'idée initiale a été de réunir les anciens et la nouvelle génération de peintres malgaches mais le concept de faire venir de jeunes artistes émergents de Madagascar a finalement été adopté. Cet événement se veut être un tremplin destiné à promouvoir les artistes peintres malgaches en Europe et dans le monde ; il a pour objectif de promouvoir le savoir-faire malgache et de faire rayonner les richesses culturelles de la Grande île à travers la peinture, en accompagnant les jeunes talents de la nouvelle génération et en faisant découvrir les œuvres de la diaspora malgache.

Parmi les sept artistes sélectionnés à participer à cette première édition de Madagascar'ART, il y a eu cinq jeunes peintres de Madagascar dont :

Dina Rabearivelo , un artiste plasticien, peintre et poète malgache qui utilise le papier journal comme support.

Laila , une artiste dont le message clé est de transmettre l'importance de l'éducation, un véritable atout pour le pays, dans ses œuvres. Elle n'a cependant pas pu venir en France. Néanmoins, ses tableaux ont bien été présents à l'exposition.

Taraoo Ranarison , un portraitiste, venu de Tana qui veut se libérer du réalisme dans son art.

Henintsoa Hobinjatovo , un peintre autodidacte qui cherche à raconter et à rappeler l'histoire des Malgaches à travers ses œuvres.

Amir J, le spécialiste de l'aquarelle qui aime peindre les aspects de la vie quotidienne.

La diaspora malgache a également bien été représentée, notamment par une artiste franco-malgache, Pascale Coutoux Rabesandratana et Noro Rajaoson Feuvrier.

Pascale Coutoux est plutôt connue pour ses aquarelles de fleurs, puisant sa source d'inspiration dans son jardin et dans la nature. Noro Rajaoson Feuvrier, quant à elle, fait uniquement de la peinture à l'huile, versant dans une peinture spontanée, intuitive et abstraite, inspirée des paysages de son enfance et de son adolescence.

Une première exposition a donc eu lieu du 18 au 26 novembre dernier à la résidence de l'ambassadeur de Madagascar à Paris. C'est le grand peintre Jean Ravelona qui s'est occupé de la scénographie. Plus de 80 tableaux de ces artistes ont été mis en vente-exposition, pour l'occasion, dans 3 grandes salles de la résidence.

Cette exposition de la résidence sera ensuite transférée à la mairie du 16è arrondissement de Paris à partir de demain jusqu'au 3 décembre prochain. Les mêmes artistes auront l'opportunité, encore une fois, d'y exposer leurs œuvres durant ce deuxième événement, qui est ouvert au public parisien de 10 heures à 17 heures chaque jour.