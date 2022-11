Afrique: Mbappesque

2018-2022, l'histoire continue pour Kylian Mbappé et tant pis pour ceux qui lui décerneraient plus volontiers un melon d'or qu'un Ballon d'Or. Le patron, c'est lui. Leader technique des Bleus avec trois buts en deux matchs, il devient aussi le leader tout court d'une équipe qui commence à ressembler à la championne du monde 2018...

Révélé aux yeux du monde il y a 4 ans à Kazan, un soir où ses jambes de feu ont brûlé la pelouse lors de son déboulé spectaculaire et d'un doublé en 8es de finale France- Argentine (4-3), l'attaquant du Paris Saint-Germain avait été flashé à 37,6 km. 'Flash', 'Speedy Gonzalez', 'Donatello'. Une star était née. On lui promettait alors monts et merveille, mais encore fallait-il le prouver...

Quatre ans ont passé. KM10 est désormais un crack de la planète foot confirmé, reconnu. Un peu trop même au goût de certains, qui trouvent qu'il se la raconte un peu trop... Mais pour une fois qu'un joueur français affiche une ambition monstrueuse où est le mal ? Allez poser la question à Ronaldo et il vous riera au nez. Comme le disait Thierry Henry, il faut ce genre d'ego pour devenir le meilleur joueur du monde et le n°10 des bleus n'en est plus très loin.

Attendu, surveillé, critiqué... détesté même par ceux qui ont rêvé de lui jour et nuit, mais qu'il n'a pas rejoints au dernier moment : les socios du Real Madrid ! Mbappé est toujours attendu au tournant mais répond de plus en plus présent. Au sein d'une équipe qui a impressionné pour ses deux premiers matches du Mondial, ce dernier a certes vendangé pas mal d'occasions face au Danemark, et mieux joué contre l'Australie, mais même un but de la cuisse, il faut le mettre quand la situation l'exige...

Mbappé hurle, rameute les troupes, remotive tout le monde. Le natif de Bondy a grandi. Didier Deschamps : "Kylian est un joueur hors normes. Il a une capacité à être décisif. Il s'est fixé l'objectif de la Coupe du monde. Si vous étiez inquiets que Paul ne soit pas là, d'autres ont pris la parole. Kylian fait partie des leaders techniques, c'est aussi une forme de leadership."

Avec 14 buts dans ses 12 dernières apparitions en équipe nationale, il vient d'égaler le record de Zinedine Zidane avec 31 buts à bientôt 24 ans (le 20 décembre prochain). Privée de l'aura de son Ballon d'or Karim Benzema et de son aboyeur Paul Pogba, l'équipe de France avait grandement besoin d'un leader comme Kyky. Sans KB9, Mbappé sait qu'il devra porter seul le costume de sauveur désormais. La route est encore longue, mais le ciel est bleu. Et si le destin le remettait sur la route de l'Argentine de Messi en 8es de finale, comme il y a quatre ans ?