Madagascar: Antsiranana - Le succès du projet Casimir

Le projet Casimir ou Continuum amélioré de soins inclusifs en santé infantile et de réadaptation touche à sa fin après deux ans de réalisations. Une cérémonie a été organisée par l'association Humanité et Inclusion pour la marquer, en présence des autorités locales conduites par le secrétaire général de la préfecture Hermine Jahdà Tsirinary.

Financé par le ministère des Affaires étrangères de Luxembourg (MaeLux), le projet Casimir est d'abord intervenu dans la seule région Atsimo-Andrefana en janvier 2018. Puis il a touché les régions Atsinanana et Diana. En collaboration avec le ministère de la Santé publique, le projet a eu pour objectif d'assurer l'accès des personnes handicapées à la santé, la réadaptation, l'éducation et l'emploi selon une approche holistique.

Dans la région Diana, le projet Casimir a commencé en avril 2021, et s'achèvera au mois de décembre, grâce à une extension du financement. Dans sa réalisation, les partenaires opérationnels sont composés des deux centres universitaires de Tanambao et de Place Kabary ainsi que des organisations de personnes handicapées (OPH). L'activité a été centrée sur le déploiement d'une approche plus inclusive dans la prise en charge des femmes handicapées en soin maternel et néonatal.

D'après le bilan présenté par Candicia Mahandrisoa Kotra, chargée du projet Pari, au total cent trente-trois agents de santé, soixante-dix agents communautaires et quatre OPH ont été formés sur les thématiques de la Santé maternelle et infantile. Le projet a également contribué à la mise en place de la démarche qualité du Service d'appareillage et de rééducation du Centre hospitalier universitaire de Place Kabary. Le but étant d'améliorer la qualité des services et l'accès aux soins pour les personnes en situation de handicap qui ont, en majorité, besoin de soins spécifiques de prise en charge. De plus, huit orthoprothésistes ont pu participer à un stage de deux semaines à Antsiranana pour améliorer la qualité des appareillages. Enfin, un espace thérapeutique pour les enfants dans le service d'appareillage et de réadaptation de l'hôpital, a été instauré. Désormais, les enfants handicapés peuvent rester dans une aire de jeux comme les enfants valides, a-t-on appris.

Un fonds d'appui a été créé pour faciliter l'accès des populations vulnérables aux services de réadaptation, via la prise en charge des frais de déplacement, d'hébergement et de restauration des patients et les accompagnants. Cent quatre-vingt personnes ont bénéficié de ce fonds d'appui. Car le projet Casimir mené par l'association Humanité et Inclusion (H.I)apporte une nouvelle approche appelée la Thérapie de stimulation pour les enfants malnutris aigüe sévère (TSMAS), et trente-quatre enfants atteints de malnutrition en sont bénéficiaires. Ainsi, le projet a également travaillé avec des organisations de personnes handicapées de la région afin de permettre la diffusion de messages d'information et de sensibilisation sur la santé maternelle et infantile et de réadaptation.

En outre, le projet a aussi apporté trois nouveaux systèmes de prise en charge afin d'assurer l'approche inclusive, à savoir le système d'équipe mobile qui consistait à rendre le SAR à proximité des patients au niveau des Centres de santé de base d'Anivorano-nord, de Mahavanona, et de Sakaramy, la Tsmas, une nouvelle prise en charge effectuée par les kinésithérapeutes et ergothérapeutes de deux établissements hospitaliers de la ville d'Antsiranana en partenariat avec les Creni, Crenas et les agents communautaires. Et la rééducation périnéale auprès des kinésithérapeutes et sages-femmes, qui consiste en la prise en charge des femmes enceintes ou femmes ayant accouchées et les hommes ayant un problème érectile. Une collaboration a été réalisée avec l'ONG Freedom From Fistula pour la prise en charge de l'intervention chirurgicale d'une fistule obstétricale à Toamasina.

" Le gouvernement doit prendre le relais concernant la prise en charge des patients, car Casimir est seulement de passage. Cependant, la H.I est toujours là et ne disparait pas lorsque le projet est terminé. Il serait envisageable d'intervenir dans d'autres districts " lance Hasina, coordonnateur régional de l'organisation.