Ile Maurice: Marie Louis Matthieu - "Nous ne devons pas cacher nos différences mais plutôt les cultiver"

interview

Il y a un an, Marie Louis Matthieu, 18 ans, "Vice Head Boy" du collège Saint-Esprit, a eu l'idée de créer un club extrascolaire pour les élèves de Grade 12, afin de les aider à s'épanouir dans leur vie de tous les jours. Rencontre avec cet habitant de Trèfles.

Parlez-nous de votre projet extrascolaire que vous avez initié en tant que Vice Head boy du collège ?

Habitat of Students est un club extrascolaire dédié aux élèves de Grade 12 du collège Saint-Esprit. Comme son nom l'indique, le club représente une demeure et les membres concernés peuvent évoluer sereinement au sein du collège avec un développement favorable. Cet espace représente un outil-clé pour aider les collégiens dans leur vie.

Le club repose sur un aspect éthique très important, qui concerne l'équité et l'égalité entre chacun de nous, malgré nos différences. Cet aspect est démontré par la structure du club. Car en créant l'Habitat of Students, j'ai eu l'opportunité de constituer une partie constitutionnelle de ce groupe. La structure est différente des autres clubs, il n'y a pas de membres exécutifs ou de président, donc tout le monde se sent égal. Il s'avère que dans le club il n'y a qu'un petit board de trois personnes dont la mission est d'organiser les activités du club et bien sûr de mener le club vers ses objectifs initiaux.

Quel est le but de ce projet ?

Le club a également pour objectif d'inculquer à ses membres des valeurs et des principes fondamentaux tels que le savoir être, le savoir-faire et le vivre ensemble. De plus, notre mission est d'initier des qualités et des compétences importantes dans la vie, telles que l'esprit d'équipe et l'estime de soi.

Quelles sont les activités qui ont déjà été accomplies ?

Nous avons eu la chance de faire une randonnée à la Vallée de Ferney comme première activité, suivie d'un bon déjeuner, pour enfin terminer la journée en nettoyant la plage de Blue-Bay, en guise d'acte de protection de l'environnement.

Nous avons également eu la chance d'avoir une séance de discussion sur la santé mentale présentée par un de nos membres ainsi qu'une demi-journée au Dodo Quest situé à Moka afin de créer des liens fraternels entre les membres.

En raison du Covid-19, nous n'avons pas pu organiser de cérémonie d'ouverture, ce qui explique donc la raison pour laquelle nous avons proposé une cérémonie de clôture le jeudi 17 novembre.

Que prévoyez-vous pour les élèves d'ici 2023 ?

Nous voulons toujours avoir cette perspective environnementale et communautaire tout en organisant des activités liées à l'écologie et à la société.

Nous envisageons également d'étendre le club aux juniors des Grades 7 à 10 et aux seniors des Grades 11 à 13. Car de nombreux élèves de différents Grades ont exprimé leur désir de rejoindre le club.

Nous réfléchissons à l'idée de proposer à d'autres écoles d'introduire l'Habitat of Students dans leurs établissements respectifs.

J'appelle les professionnels mauriciens à venir participer à nos échanges en partageant leurs expériences avec les membres afin de préparer les jeunes au monde du travail, entre autres.

Un message dont vous voudriez faire part aux jeunes...

Nous sommes tous différents et nous ne devons pas cacher nos différences, mais plutôt les cultiver et les utiliser pour nous démarquer des autres pour notre bon développement. Battez-vous pour vos rêves et vos objectifs.

L'échec, la faiblesse scolaire, les problèmes de socialisation, la frustration ou la solitude ne sont pas des fatalités mais des raisons pour vous propulser vers de meilleures voies.

Comme le disait si bien Martin Luther King : "Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement."