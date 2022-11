Madagascar: AVIRON - Un site de création de matériel à Morondava

La Fédération malgache d'aviron présidée par Mouhidine Mohamad et la ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Gabriella Vavitsara Rahantanirina, ont signé un protocole d'accord de coopération hier, au siège du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle à Ampefiloha.

Mouhidine Mohamad affirme : " Convaincu de la potentialité des athlètes malgaches sur la discipline et du fait du prix exorbitant du matériel nécessaire (900 à 16 000 euros), le ministère et nous avons conclu un accord de coopération pour la création à Morondava d'un site capable de créer sur place ces équipements. ".

Il ajoute que la création sur place de ceux-ci, " aide aussi la population locale à préserver l'environnement car elle permet de réduire la déforestation. " La fédération et le lycée technique et professionnel de Morondava ont déjà conclu une convention de partenariat, le 23 juin 2021 pour fabriquer sur place des bateaux qui utilisent d'autres matériaux que les bois (bateaux d'entraînement, bateaux pour les pêcheurs) et ce, pour préserver l'environnement.

Selon la ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, " le ministère est prêt à accompagner la Fédération malgache d'aviron car c'est une initiative louable. Le ministère est prêt à apporter son aide pour former et délivrer des attestations certifiant la capacité des bénéficiaires de la formation professionnelle ".

Mouhidine Mohamad n'a pas cessé de réitérer son appel à l'adresse du ministère de la Jeunesse et des sports et surtout à l'État : " Actuellement, nous avons un don de huit bateaux de la part de 'World rowing' ou FISA, mais ils sont retenus au port de Toamasina depuis le mois de juin 2019. Ces huit bateaux nous serviront de moule ", conclut-il.