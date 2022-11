Madagascar: Le dynamisme de la société civile

Les Malgaches ont appris au fil du temps à être insensibles aux multiples coups que leur réserve la vie. Leur environnement ne s'est jamais aussi dégradé qu'en cette année 2022. La pandémie de la Covid-19 a épuisé la population qui était déjà fort mal en point à cause d'une économie peu performante.

Aujourd'hui, les difficultés rencontrées dans la vie quotidienne ne lui permettent plus de se soucier de leur cadre de vie et du minimum vital auquel elle a droit. Dans ce contexte, les citoyens n'ont plus le sens critique nécessaire pour se dresser contre les injustices et les abus de ceux qui jouissent de l'impunité apportée par leur fonction. Les actions des organisations de la société civile permettent de corriger tant bien que mal les conséquences de cette perception plutôt pessimiste de la vie des Malgaches.

Le dynamisme de la société civile

Les habitudes qui ont été ancrées depuis plusieurs années ont la vie dure. Pour le commun des Malgaches, les personnes gravitant dans le cercle du pouvoir jouissent du privilège de l'impunité et peuvent difficilement être poursuivies quand elles commettent des abus. Il est courant de voir ce qu'on appelle des dénis de justice empêchant des justiciables de jouir de leur droit.

Des actes de ce genre commencent à être dénoncés de plus en plus vigoureusement. Les défenseurs des droits des citoyens sont de mieux en mieux organisés et même s'ils n'obtiennent pas toujours gain de cause, leurs dénonciations sont entendues et ont de plus en plus de poids sur le plan local. Les organisations de la société civile sont nombreuses et ses membres ne se privent pas d'interpeller les autorités, en leur rappelant l'existence de lois qui doivent être respectées. Leur dynamisme est en train de porter ses fruits. Les citoyens, même s'ils sont pris par leur rythme de vie épuisant, sont conscients de la justesse des actions qu'ils mènent.