Madagascar: Affaire de valises du président - Après avoir été auditionné, retour à la case prison pour Malama

La photo du talon des bagages du président Andry Rajoelina a circulé sur les réseaux sociaux, lors du déplacement d'une délégation conduite par le chef de l'Etat à Vienne, durant la semaine du 8 août 2022.

Mahery Lanto Manandafy, plus connu sous le nom de " Malama " a comparu de nouveau devant le juge d'instruction, hier, au tribunal de première instance à Anosy. Selon son épouse, les motifs d'inculpation ont porté sur la divulgation de la photo du talon de bagages du chef de l'Etat au mois d'août de cette année-ci. Après cette comparution, " Malama " a de nouveau repris le chemin d'Antanimora. Notons que la divulgation de documents confidentiels sur le président de la République est interdite. Toujours sur ce sujet, à l'époque, la Présidence a dénoncé une mise en danger de la famille présidentielle. Un chauffeur d'une représentation diplomatique malgache à Paris soupçonné d'avoir publié la photo du talon de bagages du chef de l'Etat a été entendu à Andrefan'Ambohijanahary.

Bagages présidentiels

Baomiavotse Vahinala Raharinirina, directeur de cabinet à la Présidence de la République, met en avant une situation plus grave derrière cette polémique et apporte des éléments sur le présumé auteur de l'acte, entendu par la Gendarmerie nationale. " Ce qui est important, c'est que la personne qui avait pris la photo a été arrêtée. On a découvert sur son téléphone d'autres éléments autres que ceux concernant les bagages présidentiels. Il y avait d'autres informations sur la vie des membres de la famille du chef de l'Etat ", a partagé Baomiavotse Vahinala Raharinina, ce jeudi au palais d'Ambohitsorohitra. Elle fait référence à la photo du talon des bagages du président Andry Rajoelina qui a circulé sur les réseaux sociaux lors du déplacement d'une délégation conduite par le chef de l'Etat à Vienne durant la semaine du 8 août. L'ancien membre du gouvernement indique qu'il s'agit d'un chauffeur de la représentation diplomatique malgache auprès de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) à Paris. Un chauffeur " qui conduit la délégation malgache " et qui " prend des photos et les partage à d'autres personnes ", rapporte-t-elle, sans préciser lesquelles. Au-delà de l'affaire du talon des bagages du chef de l'Etat, la Présidence voit derrière l'acte une" mauvaise intention entraperçue derrière la diffusion des informations ".

Partage des photos

Le directeur de cabinet a évoqué le partage par le suspect d'éléments sur l'itinéraire de la délégation présidentielle comprenant la famille du chef de l'Etat à d'autres personnes, tout comme la situation sécuritaire des proches d'Andry Rajoelina. Au vu des ces déclarations, " Malama " a-t-il eu un partage des photos de la part du chauffeur qui a conduit la délégation malgache ? Un autre fait nouveau pour ce politicien. En effet, au début du mois d'octobre 2022, Mahery Lanto Manandafy a été de nouveau placé sous mandat de dépôt, après avoir ouvertement accusé sur les réseaux sociaux trois hommes, dont un député, un policier et un opérateur économique français, de fournir en munitions des groupes armés qui sèment la terreur en brousse.