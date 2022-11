110 centres de santé de base et 13 hôpitaux manara-penitra ont été construits ou sont en cours de construction à travers Madagascar, ces 4 dernières années. L'on compte également un millier de salles de classes, des EPP, CEG et lycées manara-penitra, outre les infrastructures routières telles que la RN44 reliant Moramanga-Ambatondrazaka, la RN5A Ambilobe-Vohémar, ainsi que la RN13 Ihosy-Fort Dauphin dont les travaux de terrassement ont déjà débuté. Mais malgré les réalisations, le président Andry Rajoelina ne semble pas satisfait.

Il l'a affiché clairement en public lors de son déplacement à Manakara, dans la région Fitovinany. Hier, durant l'inauguration des infrastructures de protection des côtes à Manakara Be, le chef de l'Etat, tout en soulignant l'existence de nombreuses infrastructures et programmes mis en œuvre en l'espace de quatre ans, a reconnu qu'il reste encore des chantiers non réalisés.

Une allusion certainement aux projets inscrits dans le cadre du Plan Emergence Madagascar. " Nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas parfaits ", a-t-il rappelé. Le numéro Un d'Iavoloha a cité parmi ces projets non réalisés, entre autres, la création d'entreprises et d'emplois au profit des femmes et des jeunes, la question de l'autosuffisance alimentaire, ainsi que le développement du secteur agricole. À un an de la prochaine élection présidentielle, Andry Rajoelina exhorte les autorités et les responsables étatiques à redoubler d'efforts pour parvenir à l'émergence de Madagascar.

Et lui de marteler au passage qu'aucune commune, aucun district ne sera oublié ni laissé pour compte en ce qui concerne les actions de développement. Depuis 2019, le régime met en avant la mise en œuvre des projets répondant aux besoins et aux attentes de la population. Mais pour le moment, les Malgaches continuent encore de hausser le ton, notamment contre le délestage et l'insécurité.

Nouvelles infrastructures

En ce qui concerne Manakara, mis à part le pont de Manakara Be qui vient d'être réhabilité, ledit district a également bénéficié de nombreuses nouvelles infrastructures telles que le stade manara-penitra, le bureau de la Direction régionale de la Fonction publique et de la Direction régionale de la Population, un centre de prise en charge adapté aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées. La capitale de la région Fitovinany aura aussi une université manara-penitra dans 7 mois. Hier, lors de la deuxième journée de sa visite dans cette localité, le chef de l'Etat a inauguré les nouvelles infrastructures de protection côtière à Manakara Be qui vont servir à protéger la ville et le littoral contre une éventuelle montée du niveau de la mer durant la période cyclonique. Un brise-lames y a été aménagé. Le " Jardin d'amour " de Manakara, ainsi que la route longeant la côte ont également été réhabilités et des éclairages solaires installés le long de cette route entièrement construite en béton.