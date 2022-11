Cote d'Ivoire: Réconciliation - La stratégie de nationale 2021-2025 validée

Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion Kouadio Konan Bertin a procédé à la clôture de l'atelier de validation de la Stratégie nationale de réconciliation nationale et de cohésion sociale (SNRCS) 2021-2025 le 28 octobre 2022, à l'hôtel Golden Palace de Grand-Bassam. Cet atelier a accueilli 56 participants pendant trois jours de réflexion.

Docteur Ya Raphael a lu le rapport final de l'atelier de validation de la stratégie de nationale 2021-2025. " Cet atelier avait pour objectif général de valider les stratégies proposées par le ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Ce présent rapport sanctionne la fin des travaux et s'articule autour de 6 points qui sont la cérémonie d'ouverture, les participants, la méthodologie adoptée, les principales observations autour des objectifs spécifiques, les recommandations et la cérémonie de clôture", a-t-il indiqué.

Il a également ajouté qu' il aura une réunion de suivi trois fois parfois par an soit un fois tous les quatre mois donc la présidence sera assurée par le ministère de la réconciliation national et de la cohésion sociale et intégrer la CEDEAO dans le dispositifs de coordination.

Selon le ministre Kouadio Konan Bertin, la SNRCS 2021-2025 a été validée en vue du renforcement de la cohésion sociale. Aussi il a salué les séminaristes pour leurs contributions. " La Stratégie nationale de réconciliation nationale et de cohésion sociale (SNRCS) 2021-2025 est désormais réelle. L'étape de la validation est un signal fort envoyé à nos compatriotes. Chers séminaristes, en participant à la stratégie nationale, vous venez d'accomplir une œuvre ultime et vous pouvez être fiers de vous", a-t-il affirmé.