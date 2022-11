Ile Maurice: Ambiance carnaval pour Dilen Lutchmee à Qatar 2022

Originaire de Mahébourg, Dilen Lutchmee est un passionné de football qui vit dans le sud de Londres, en Angleterre, depuis une vingtaine d'années et qui avait planifié d'assister à la Coupe du monde au Qatar de longue date. Il a ainsi pu obtenir un package fort intéressant : 8 matches en 8 jours !

Vu que le pays est un petit état, les 8 stades sont assez proches et on peut même assister à plusieurs matches dans des endroits différents dans une même journée. Notre compatriote a ainsi pu assister à quatre matches depuis qu'il a posé le pied sur le sol qatarien jeudi dernier, en débutant par UruguayCorée du sud (0-0), à Al Rayyan. Il a ensuite enchaîné avec Cameroun-Serbie (0-1, Al Wakrah), Pays Bas-Équateur (1- 1, Doha) et Tunisie-Australie (0-1, Al Wakrah) hier.

Agent pénitentiaire au ministère de la justice, notre compatriote, qui est fan de Manchester Utd, Roy Keane, Luka Modric et Jude Bellingham, est venu à Doha accompagné de son papa, ce qui est pour lui un rêve d'enfant qui se réalise.

Il est impressionné par tout ce qu'il voit au Qatar, et ses impressions tranchent avec tous les récits négatifs qu'on lit dans la presse internationale sur le pays organisateur du Mondial. "J'ai débuté mon périple au Mondial par l'Education City Stadium qui est un stade flambant neuf très impressionnant, très spacieux, très moderne. C'est situé dans une université et les infrastructures sont de classe mondiale. L'atmosphère est très fraternelles entre supporters dans les stades, il y a vraiment de bonnes vibrations ici. Les Qatariens ont fait un très, très, gros effort pour offrir le meilleur dans cette Coupe du monde. Les transports sont top, et leur système de métro certainement le meilleur au monde."

Dilen Lutchmee tient tout particulièrement à féliciter le pays hôte pour son début de Mondial, se disant surpris et écoeuré par toutes les choses négatives qu'il lit sur le Qatar. "Jusqu'ici il faut vraiment les féliciter pour leur accueil. C'est un Mondial magnifique dans une ambiance de carnaval. Le seul bémol serait qu'on ne peut pas consommer d'alcool dans les rues mais où est le problème ? Si vous voulez boire une bière vous allez à l'hôtel, c'est simple ou dans un Fan Zone dans la superbe région d'Al Bidaa. J'ai hâte de voir mes prochains matches... "

Selon lui, les médias occidentaux sont injustes dans leurs critiques. "Je considère que c'est une vendetta du monde occidental contre le Qatar, c'est ridicule ! Ce pays s'est simplement montré très gentil et fait tout ce qu'il peut pour donner à chaque visiteur une expérience dont il se rappellera toute sa vie. Dans tout ça, il est surtout question de respecter les cultures des uns et des autres dans tout ça, rien de plus."

Le programme mondial de Dilen Lutchme

Uruguay vs Corée du sud ... ... 0-0

Cameroun vs Serbie ... ... ... ... 0-1

Pays Bas vs Equateur ... ... ... ... 1-1

Tunisie vs Australie ... ... ... ... ... 0-1

Belgique vs Maroc ... ... ... ... ... .. 0-2

Portugal vs Uruguay ... ... ... ... .. 2-0

Pays Bas vs Qatar (aujourd'hui)

France vs Tunisie (mercredi)