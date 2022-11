Cote d'Ivoire: Salon du chocolat de paris-Sophie Kourouma (Cheffe de délégation) - "Nous sommes allés au-delà du chocolat. "

Le Conseil du Café-Cacao a participé à l'édition 2022 du Salon du Chocolat de Paris qui s'est tenu du 28 octobre au 1er novembre dernier au parc des expositions, Portes de Versailles.

Sur un stand qui avait fière allure, œuvre de jeunes entrepreneurs ivoiriens installés à Paris, le Conseil du Café-Cacao a démontré qu'en plus d'être leader mondial de la production de fèves de cacao, la Côte d'Ivoire avait son mot à dire dans les grands rendez- vous de la transformation et de la promotion de la consommation. Ainsi, le Conseil du Café-Cacao a mis en œuvre une stratégie articulée autour de quatre axes principaux.

Le premier, c'est la place primordiale accordée aux artisans chocolatiers. Cinq d'entre eux étaient à Paris pour montrer leur savoir-faire, prospecter pour des partenariats et acquérir de l'expérience au contact des transformateurs du monde entier. Il s'agit de la coopérative Socoplan d'Issia, PEMMS confiseries et chocolat, Chocovi avec sa tablette Tour d'ivoire, Chocolat Ivoire concept SARL, un chocolat au cacao bio de Côte d'Ivoire et le chocolatier Ivoirien, Axel Emmanuel. Tous repartent tous visiblement satisfaits d'avoir fait un chiffre d'affaires et, surtout, d'avoir noué les contacts qu'il faut grâce au Conseil du Café- Cacao.

Ces artisans chocolatiers ont également produit des pièces artistiques en chocolat (masques traditionnels, éléphant, etc.), véritables curiosités qui allient promotion du cacao et de la culture ivoirienne. Le deuxième, c'est la mise en lumière de l'igname et l'akpi café au cacao. La cheffe cuisinière franco-ivoirienne Sonia Sokouri a concocté l'akpi caramélisé et l'écrasé d'igname au cacao de Séguéla. Deux mets inédits savourés par de nombreux visiteurs ; ce qui augure de lendemains meilleurs pour le cacao de Côte d'Ivoire.

" L'idée, pour le Conseil du Café-Cacao, c'est d'aller au-delà de la tablette de chocolat, de la pâtisserie, de la confiserie et des autres produits dérivés connus du cacao, pour proposer aux consommateurs l'association du café et du cacao aux mets qui sont déjà ancrés dans leurs habitudes alimentaires (igname, gbofloto , apki, etc.) ", confie Mme Sophie Kourouma, Directrice de la Communication et des Systèmes d'Information.

Troisième axe de cette action, les classes cacao et les ateliers chocolat qui ont permis à l'équipe de promotion de la consommation du Conseil du Café-Cacao et à l'artisan chocolatier Axel Emmanuel, d'instruire les enfants sur la production du cacao, sa transformation et ses vertus. Ce jeune public découvrait ainsi le cacao et, avec lui, la Côte d'Ivoire, ses braves producteurs et ses artisans chocolatiers dont le savoir-faire n'est plus à démontrer. Le Conseil du Cacao-Café, c'est le quatrième pilier, s'est par ailleurs doté d'un stand promotionnel et institutionnel offrant l'occasion aux nombreux visiteurs de déguster le breuvage et tous les autres produits des artisans chocolatiers.

Aussi ont-ils été informés sur la filière café- cacao et, tout ce qui est fait en Côte d'Ivoire pour respecter les conditions de la durabilité du cacao. A savoir la lutte contre le travail des enfants dans la cacaoculture engagée par la Première Dame Mme Dominique Ouattara, la lutte contre la déforestation et la promotion de l'agroforesterie à travers le projet de contribution à la reforestation du Conseil du Café-Cacao et, enfin, la mise en place des outils de traçabilité du produit, particulièrement la carte du producteur dont la distribution à grande échelle bat déjà son plein dans toute la zone de production.