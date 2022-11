Cote d'Ivoire: L'Homme au cœur du développement

Porté par une extraordinaire ambition de repositionner son pays au sommet des États africains sur la voie du développement, le Président Alassane Ouattara a mis l'homme au centre de son action politique. De 2011 à ce jour, que d'initiatives et de programmes publics pour renforcer les valeurs de solidarité dans une Côte d'Ivoire balafrée par des années d'errements.

Jamais, après la mort d'Houphouët-Boigny, un chef de l'Etat et ses gouvernements ne se sont autant mis au service du peuple. Sous Alassane Ouattara, le social est tout, sauf un slogan politique. Il rime avec des mesures concrètes et des actions fortes sur le terrain pour l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Et l'instrument qui porte cette vision forte pour la Côte d'Ivoire n'est autre que le Programme social du Gouvernement, appelé PS Gouv.

Après avoir consacré son premier quinquennat à bâtir des infrastructures majeures (routes, ponts, universités, hôpitaux et barrages) et redresser de façon spectaculaire l'économie ivoirienne avec un taux de croissance annuel moyen de 7% entre 2011 et 2019 ; et qui devrait avoisiner les 6,5% cette année après une chute à 2% en 2020 du fait de la pandémie de Covid-19, Alassane Ouattara a fait du social, l'épine dorsale de son programme de gouvernement.

Ainsi, il a lancé le PS-Gouv 1 (2019-2020) avec un budget initial de 727,5 milliards de FCFA, qui sera porté à 1003,4 milliards de FCFA. Objectif, faire des réalisations en matière de santé, d'éducation, d'accès à l'eau potable, à l'électricité, etc. Ainsi, dans le secteur de la santé, on note le renforcement de la capacité opérationnelle du Programme élargi de vaccination (PEV) avec un financement total de 32,6 milliards de FCFA pour atteindre les cibles à vacciner ; l'approvisionnement des CHU et CHR en médicaments ; l'amélioration de la prise en charge dans le traitement du paludisme (717 513 divers produits ont été gratuitement distribués). Dans le domaine de l'éducation, 10 300 enseignants ont été recrutés, à titre exceptionnel quand le Programme " Eau Pour Tous ", permettait 19 251 branchements pour un montant de 2,7 milliards de FCFA.

Aujourd'hui, le Président Alassane Ouattara et son équipe gouvernementale poursuivent cette dynamique, avec le PS-Gouv 2 (2022-2024), dont la mise en œuvre est plus que prometteuse. Comme en témoignent les résultats des trois premiers trimestres de 2022 livrés par le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, lors du Conseil des ministres de la semaine dernière : intégration à la Fonction publique des 10 300 enseignants contractuels recrutés lors du PS Gouv 1, en 2019 ; réception de 31 collèges de proximité ; électrification de 417 localités dont 48 dans la zone de fragilité du Nord ; réhabilitation de 1 609 PMH (pompes à motricité humaine) ; maintenance de 13 129 PMH.

A cela s'ajoute l'octroi de kits d'accouchement à 33 745 femmes enceintes et de kits de césarienne à 1 250 autres. Ou encore la prise en charge gratuite de 29 193 femmes enceintes atteintes de paludisme. Sans oublier la vaccination de plus de 1,2 million d'enfants contre la rougeole et la rubéole et de 583 996 femmes enceintes contre le tétanos ; la mise en œuvre de la Couverture maladie universelle, l'entretien des pistes rurales, la poursuite des deux programmes " Electricité pour tous " et " Eau pour tous".

Au total, ce sont 250,3 milliards de FCFA qui ont été dépensés sur des dotations effectives cumulées de 477,2 milliards de FCFA, soit un taux d'engagement de 52,45%, qui n'était " que " 39,4% à fin juin 2022. Bien entendu, ces efforts sont renforcés par les mesures sociales fortes prises par le chef de l'Etat en faveur des fonctionnaires et agents de l'Etat, qui induisent une augmentation substantielle de leurs revenus ; ce qui a une incidence positive sur leur niveau de vie.

Qu'on l'aime ou pas, c'est une évidence qui saute aux yeux, sous Alassane Ouattara: le social prend effectivement tout son sens. Et la Côte d'Ivoire solidaire est bel et bien une réalité. N'en déplaise à une certaine opinion qui feint de ne pas le voir, avec une bonne dose de mauvaise foi. Et Dieu seul sait combien d'Ivoiriens ont vu leur existence s'améliorer grâce à ces actions insufflées par le chef de l'Etat et exécutées par le gouvernement.

" Le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu... ", enseignait Félix Houphouët-Boigny. Pour sûr, dans quelques années, la Côte d'Ivoire regrettera Alassane Ouattara, tout comme elle pleure aujourd'hui Houphouët-Boigny. Indéniablement, ces deux hommes, " le père " et " le fils ", ont marqué l'histoire de ce pays. Deux bâtisseurs hors normes que la Côte d'Ivoire n'oubliera jamais.