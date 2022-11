Cote d'Ivoire: Koné Marius (porte-parole des jeunes) - " Merci à tous les responsables du RHDP "

Avant tout propos, permettez-moi de dire merci, en mon nom personnel et au nom des jeunes du RHDP, à la plus haute instance du parti, qui a facilité cette cérémonie et pour cette occasion mémorable à laquelle il nous est donné de nous exprimer, devant cette illustre assistance, venue célébrer avec nous la rentrée politique du RHDP dans notre Département.

Les jeunes du RHDP de Arikokaha, Badikaha, Niédiékaha, Tafiré et Tortiya, se réjouissent, par ma modeste personne à cet ambon, de l'honneur qui leur est toujours fait par les responsables départementaux du parti, qui ne manquent pas de les associer à chaque occasion exceptionnelle, comme celle qui nous rassemble ce jour.

La rentrée politique du parti, que nous avons librement aimé, adopté et auquel nous appartenons, est le début de la réaffirmation et de la confirmation de notre engagement à la suite du Président Alassane Ouattara.

Oui, chers parents, chers aînés, chers responsables, chers frères et sœurs du RHDP, nous osons encore aujourd'hui, nous jeunesse du RHDP, marquer devant vous, et vous prenant en témoins, notre attachement sans faille au Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, bâtisseur infatigable de notre chère Côte d'Ivoire.

Nous avions donné notre soutien total, après avoir marqué notre satisfaction, pour la liste " Rassemblement et Militantisme ", conduite par Madame et Messieurs, Catherine Koné, Sounkalo Coulibaly dit Charles Sanga et Yacouba Diarra et à travers notre porte-parole, nous avions indiqué que votre choix à cette instance du parti, ne dénotait pas de votre engagement aux côtés du Président de la République, et partant de la grande famille que forme : le RHDP.

Nous voulons donc compter sur vous pour faciliter l'enrôlement électronique de tous les jeunes du RHDP du Département de Niakara.

Comme c'est bientôt la révision de la liste électorale, notre regard est encore tourné vers vous, en attente des mots d'ordre et toutes les dispositions qu'il vous conviendra de nous indiquer, afin que tous les nouveaux majeurs, s'appropriant cette opération, et soient inscrits sur cette liste.

Par ailleurs, nous vous demandons de transmettre à la plus haute instance du RHDP que ses militants, jeunes du Département de Niakara, manquent encore de formations pour certains et pour d'autres d'un premier emploi. La contribution de tous étant indispensable à la vie du parti, si des formations qualifiantes et des emplois sont pourvus, c'est bien la force vive qui s'accroit.

Au demeurant, il serait aussi important de multiplier les financements de projets et les offres de fonds d'accompagnement pour notre jeunesse, qui ne militent et ne luttent que pour un avenir meilleur avec le Président ADO.

C'est le lieu pour nous de dire encore merci, et grand merci à tous les Responsables du RHDP dans le Département de Niakara, qui œuvrent sans relâche et au quotidien pour la jeunesse du parti.

Mesdames et Messieurs,

Distingués et Honorables invités,

C'est sur ces attentes, que je termine mon intervention, tout en souhaitant une excellente cérémonie à toutes et à tous.

Je vous remercie pour votre attention soutenue ! Vive le RHDP !