Cote d'Ivoire: Mme Soro née Soro Yélé (Porte-parole des femmes du RHDP) - " Nous attendrons vos instructions "

La rentrée politique du RHDP Niakara, samedi dernier, a été l'occasion pour les femmes et les jeunes de dire leur engagement à œuvrer pour le rayonnement de leur parti. De même, une motion spéciale de félicitations et de remerciement a été lue à l'endroit du chef de l'Etat.

L'honneur me revient ce jour solennel de la rentrée politique de notre parti, de prendre la parole au nom des femmes du RHDP du Département de Niakara, pour avant tout, exprimer toute notre admiration à Son Excellence Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire, notre Père, notre guide politique, le fer de lance et le protecteur sans faille du RHDP.

Permettez-moi de dire de plus, depuis cette tribune, au nom de toutes les femmes du RHDP, merci aux Responsables départementaux du parti qui ont œuvré avec l'appui très significatif des plus hautes personnalités indiquées du parti, pour l'organisation et le franc succès de cette cérémonie.

A cette occasion mémorable, il vous a encore plus de nous donner la parole, pour exprimer, devant cette illustre assemblée, notre joie et l'immense honneur que vous nous avez toujours fait d'être avec vous et à vos côtés.

Nous sommes là, oui... , les braves femmes du RHDP du Département de Niakara n'ont pas voulu se faire raconter cet évènement. Elles sont donc venues de Arikokaha, Badikaha, Niakara, Niédiékaha, Tafiré et Tortiya pour célébrer à juste titre et avec ferveur aux côtés de leurs hommes, la rentrée politique du RHDP dans leur Département.

Madame et Messieurs les secrétaires départementaux, merci de ne jamais manquer de nous associer à chacune de vos activités, parce que vous le savez déjà, la promotion du genre que prône le Président de la République doit être faite et perçue partout, comme c'est le cas, à cette occasion exceptionnelle, qui nous rassemble ici.

Chers illustres invités ;

Mesdames et Messieurs ;

Nous sommes là aujourd'hui encore pour confirmer avec clarté et fierté notre total engagement, notre attachement toujours plus solide que jamais au Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, notre Bâtisseur infatigable, le maître d'œuvre de notre chère Côte d'Ivoire nouvelle, belle de paix, de vie et de cohésion sociale.

Nous sommes là aussi pour la liste " Rassemblement et Militantisme ", conduite par Catherine Koné, Sounkalo Coulibaly dit Charles Sanga et Yacouba Diarra, en laquelle nous mettons toute notre confiance, pour nous galvaniser et nous motiver certes, mais être notre porte-parole, devant les Responsables des plus hautes instances du RHDP.

Nous comptons sur votre appui et votre aide pour faciliter l'enrôlement électronique de toutes les femmes, Militantes et Sympathisantes du RHDP du Département de Niakara, dans la base de données des militants du parti.

A l'occasion de la révision de la liste électorale, nous attendrons vos instructions, en même temps que nous viendrons solliciter votre aide, afin que toutes les femmes du Département ainsi que nos nouvelles majeures soient inscrites sur cette liste.

Du reste, et comme cela ne dénote plus de nos habitudes, nous vous recommandons de transmettre nos attentes de formations qualifiantes, d'aides au premier emploi, d'accroissement des financements de projets et d'offres de fonds de roulement ou de commerce aux femmes à notre Président, Son Excellence Alassane Ouattara.

Nous vous remercions déjà pour tout ce qui est fait à l'actif des femmes du RHDP du Département de Niakara et surtout pour tout ce qui sera fait dans l'avenir.

Nous ne saurions terminer cette intervention sans faire mention spéciale et exprimer encore et toujours notre reconnaissante admiration à notre très Chère Mère, Maman Dominique Ouattara, Première Dame de la Côte d'Ivoire, pour toutes les actions menées pour les femmes du Département de Niakara à travers les fonds FAFCI.

Excellente et fructueuse rentrée politique à toutes et à tous !

Merci pour votre aimable attention..!