Afrique: Mondial 2022 - Les Ghanéens retrouvent le sourire après leur victoire contre la Corée du Sud

(Accra - Ghana) - Les Blackstars ont réchauffé les cœurs des Ghanéens après le match qui les opposait à la Corée du Sud. A Accra, la capitale ghanéenne, les supporters scandaient sans arrêt : « on a gagné, on a gagné ».

Des chants accompagnés des pas de danse au rythme des klaxons pour célébrer la première victoire des Black stars dans cette expédition Qatar 2022.

La même ambiance a régné dans le fan zone installée au cœur d'Accra dans le vieux quartier d'Ossu où plusieurs centaines de supporters s'étaient rassemblés pour regarder le match projeté sur un écran géant.

Les klaxons retentissent et les badauds couraient dans les rues en s'acclamant et en s'embrassant.

Après la victoire de leur équipe sur un score de 3 à 2, certains supporters ghanéens se disent beaucoup plus confiants pour la suite.

« Un peu de frayeur au début », reconnaît ce supporter interrogé, "mais le match s'est bien passé. Je suis fier des Black Stars », a-t-il fait savoir.

Avant de confier : « maintenant, je peux commencer à les supporter. Depuis le début de la compétition, franchement, je m'étais désintéressé, car j'avais peur d'être déçu, mais là, j'ai repris confiance».

Dans cet engouement total suscité par cette victoire du Ghana, certains se projettent déjà sur la suite du tournoi et pensent même aux huitièmes de finale. « On est assez confiants. Ils sont en bonne forme. Ils sont dans un niveau qui est assez extraordinaire, on va se qualifier sans effort contre l'Uruguay »,affirme un autre supporter ghanéen très confiant.

Dans un contexte de crise économique majeure, cette victoire résonne comme une lueur d'espoir pour les populations. A Accra, depuis le début de la compétition, l'effervescence ne s'était pas encore fait ressentir au sein des populations.

Le pays fait face à une inflation record de 40 % et à l'effondrement de sa monnaie, le cedi. Ce qui a eu un impact terrible avec la hausse des prix des biens et des services sur la vie et les moyens de subsistance des Ghanéens ordinaires.

Pour une bonne partie de la population, le football est jusque-là passé au second plan.

Malgré la participation du Ghana à la coupe du monde Qatar 2022, on ne voyait dans les rues ni décorations, ni drapeaux, ni chasuble, ni affiche. Aucun signe visible de soutien aux Blackstars.

Mais cette première victoire ghanéenne pourrait complètement changer la donne. Plusieurs supporters se disent désormais confiants et encouragés.

Ces inconditionnels, plein de rêves et d'espoirs, seront devant leur écran vendredi 2 décembre prochain pour la prochaine étape contre l'Uruguay qui avait éliminé le Ghana en quart de finale de la coupe du monde de 2010.

(Envoyée spéciale)