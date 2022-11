Nigeria: Le Père Ochang et les membres de la Société St Jude enlevés le 24 novembre ont été libérés

Abuja — " Le père Peter Abang Ochang et ses compagnons ont été libérés dans la matinée du samedi 26 novembre. Ils vont bien ", a déclaré à l'Agence Fides le père Peter Abue, vicaire général du diocèse d'Ogoja, confirmant la libération de Peter Abang Ochang, pasteur de l'église St. Stephen Roman Catholic Mission (RCM) dans le diocèse d'Ogoja dans l'État de Cross River. Le prêtre avait été enlevé le 24 novembre dans une région de l'État de Nasarawa, avec cinq membres de la société St Jude (voir Fides 25/11/2022). Le prêtre et cinq membres de la Société St Jude (trois femmes et deux hommes) étaient en route pour Abuja afin de participer à certaines initiatives de l'Église lorsqu'ils ont été attaqués et emmenés dans la brousse.

L'enlèvement de prêtres et de religieux est un crime qui dure depuis un certain temps au Nigeria. Cette année, le nombre de prêtres enlevés semble être en augmentation. Mais selon le père Abue, au moins dans le cas du père Peter Abang Ochang, son enlèvement, ainsi que celui de ses compagnons, n'était pas dû à un acte visant spécifiquement à cibler l'Église catholique. "Je ne crois pas que le père Peter et son groupe aient été spécifiquement visés parce qu'il y avait un prêtre parmi eux. Je pense que c'était un accident. Les bandits opérant dans cette zone sont tombés sur eux et les ont attrapés. Ce qui est arrivé au groupe dirigé par le père Peter aurait pu arriver à d'autres. Malheureusement, le banditisme et les enlèvements sont monnaie courante dans cette région", conclut le vicaire général d'Ogoja.