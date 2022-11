Soudan: Les conflits tribaux exacerbent l'état d'urgence

Khartoum — La crise alimentaire qui provoque des décès dus à la faim (voir Fides 10/10/2022) dans de vastes zones du pays tourmenté est aggravée par des épisodes continus de violence, notamment à Wad El Mahi dans la région du Nil Bleu et à Lagawa dans le Kordofan occidental. Selon les rapports, six personnes ont été tuées, des dizaines ont été blessées et un village entier a été rasé lors de nouveaux affrontements tribaux à En Nehoud, dans le Kordofan occidental, entre le 19 et le 20 novembre.

Les parties en conflit ont signé un accord de réconciliation le 21 septembre. Cependant, à Wad El Mahi, les violences intercommunautaires ont repris le 13 octobre. "Alors que les combats se poursuivent, au moins 1 200 personnes ont été déplacées, 170 personnes non confirmées ont été tuées et 327 blessées", a déclaré le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) dans une mise à jour..

Au milieu des protestations, un groupe de femmes, ainsi que d'autres groupes de défense des droits de l'homme, ont organisé un sit-in devant les bâtiments du Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (UNCHR) à Khartoum. Parmi les organisations participantes, l'Initiative stratégique pour les femmes de la Corne de l'Afrique (SIHA), l'Initiative "Non à l'oppression des femmes" et l'Union des femmes des Monts Nouba ont présenté un mémorandum à la Commission des droits de l'homme des Nations unies, condamnant l'incapacité des autorités à contenir le conflit et à protéger les populations des deux régions.

Les manifestants ont également demandé aux Nations unies de faire pression sur la junte militaire pour qu'elle cède le pouvoir aux civils et ont appelé les forces de sécurité à jouer leur rôle dans la protection des personnes à travers le Soudan. Selon des sources locales, Awatif Abdelrahman, présidente des femmes déplacées du Darfour, a souligné la nécessité de parvenir à un accord politique global n'excluant aucun parti politique, mouvement rebelle, personnes déplacées ou réfugiés.

Récemment, le ministre de la Santé de la région du Nil Bleu, Jamal Nasir, a mis en garde contre une catastrophe sanitaire imminente en raison de l'absence d'installations sanitaires adéquates dans les bâtiments scolaires utilisés comme abris par les personnes déplacées.

Le Soudan est privé de gouvernement depuis octobre 2021, date à laquelle l'armée a démis le gouvernement de transition du Premier ministre Abdalla Hamdok et décrété l'état d'urgence, une décision dénoncée par les forces politiques comme un "coup d'État militaire".