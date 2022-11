Gabon: Neuf médecins généralistes ont reçu leur Diplôme d'études spécialisées (D.E.S) en radiologie

Libreville, le 28 novembre 2022 - Le Ministre de la Santé et des Affaires Sociales, Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a présidé le jeudi 24 novembre 2022 à la salle polyvalente du Centre hospitalier universitaire d'Owendo (CHUO), la cérémonie de remise des diplômes de la première cohorte des médecins spécialistes en radiologie formés à l'université des sciences de la santé (USS) du Gabon.

En effet, c'est après quatre (04) ans de formation théorique et pratique à l'université des sciences de la santé et dans les CHU de Libreville et d'Owendo que neuf (09) médecins généralistes viennent de recevoir leur Diplôme d'études spécialisées (D.E.S) en radiologie.

Pour le Ministre de la Santé et des Affaires Sociales : " cette formation est la matérialisation de la politique prônée par le Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Ali Bongo Ondimba visant à faire de notre pays, un pôle d'excellence en matière de prise en charge médicale ".

A cette occasion, il a précisé que ces derniers seront très vite déployés dans les structures sanitaires aussi bien du Grand Libreville que de l'intérieur du pays pour ainsi, combler les déserts médicaux observés dans cette spécialité.

Il convient de préciser que ce DES de radiologie a été entièrement financé par les Centres hospitaliers Universitaires de Libreville et d'Owendo et la formation a été assurée par des experts locaux et internationaux notamment de France et du Cameroun.