Egypte: Allocution du Président Al-Sissi à l'occasion de la semaine de l'UA sur la (RDPC)

La célébration par l'Union africaine (UA) de la deuxième édition de la Semaine de la reconstruction et du développement post-conflit (RDPC) sous le titre "Vers la mise en relief du dossier de la reconstruction et du développement en Afrique : Sensibiliser et pérenniser la paix", met l'accent sur l'attention accordée, par nous tous, à cet important dossier, alors que cette édition coïncide avec l'augmentation des défis et crises aux niveaux régional et international.

Ce qui exige le renforcement de nos efforts conjoints pour mettre en œuvre les axes de la politique de reconstruction et de développement dans les pays qui ont connu de différents conflits, notamment à travers le soutien aux institutions nationales, le renforcement des règles et des fondements de la bonne gouvernance et les moyens de pérenniser la paix, pour éviter de glisser dans le cycle de conflits.

Dans le même contexte, et avec la conviction de l'Égypte dans l'importance de ce dossier pour les pays de notre continent africain et sa centralité dans la promotion et la protection de la sécurité et de la stabilité de ses citoyens, j'ai attaché - en ma qualité de pionnier du dossier de la reconstruction et le développement au niveau du continent - une importance particulière aux efforts déployés à cet égard, y compris l'accueil par l'Égypte du Centre de l'Union africaine pour la reconstruction et le développement post-conflit (RDPC), en tant que l'un des principaux outils dans le cadre de la structure de la paix et de la sécurité africaines et en relation avec le rôle majeur attendu de ce Centre dans l'appui aux moyens de développement des pays du continent.

À cet égard, je voudrais signaler l'aspiration de l'Égypte à ce que la Commission de l'UA accélère la prise de toutes les mesures immédiates pour activer le travail du Centre et approuver sa structure fonctionnelle, afin qu'il puisse jouer le rôle qui lui est assigné, surtout à la lumière des défis qui affligent notre continent, ce qui nécessite de les affronter rapidement.

Coïncidant avec l'effort parallèle pour réviser la politique de l'UA pour la (RDPC), tout en améliorant ses outils opérationnels, dans le but d'accroître l'efficacité des efforts liés à la reconstruction et au développement.En conclusion, je voudrais affirmer que l'Égypte continuera à déployer tous les efforts visant à soutenir la durabilité de paix et la consolidation de stabilité dans nos pays africains, en coordination avec mes frères chefs d'État et de gouvernement africains, en les appellant ainsi à inclure les axes de la politique de reconstruction et de développement dans leurs plans économiques, conformément aux objectifs de l'Agenda 2063.

J'appelle également tous les partenaires internationaux à poursuivre leur soutien pour renforcer les efforts du continent vers un meilleur avenir.