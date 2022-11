Afrique: Au révélateur du champion du monde (Demain à 16h00) - Le tout pour le tout !

Contre une équipe de France qui évoluera en partie, si ce n'est essentiellement avec des joueurs remplaçants, nos joueurs gardent l'espoir de rattraper le coup. Il faudra qu'ils se surpassent pour espérer battre les champions du monde même si ces derniers évoluent avec l'équipe B.

Après la débâcle de samedi, l'ambiance a basculé dans le Club Tunisie. La joie, les grandes ambitions et l'esprit conquérant ont cédé la place à la tristesse, la déception, voire la désillusion. C'est que la réalité du football tunisien a resurgi samedi. Le footballeur tunisien est incapable d'aligner deux belles performances de suite. L'équipe de Tunisie l'a encore confirmé contre l'Australie, n'étant pas en mesure d'aligner deux victoires successives avec une belle prestation en prime. Comme c'était le cas à la CAN du Cameroun quand notre team national s'est fait éliminer par le Burkina Faso au stade des quarts de finale après avoir sorti la meilleure sélection du premier tour, en l'occurrence le Nigeria, aux huitièmes de finale, le scénario s'est reproduit samedi dernier au Mondial qatari. Alors qu'ils étaient censés obtenir un second résultat positif face aux Australiens, une victoire même courte, à défaut un match nul, nos joueurs ont abordé le match inexplicablement la peur au ventre. Une entame ratée, à cause d'une prudence excessive, a suffi pour que les Australiens sautent sur la première occasion du match pour signer le but de la victoire.

Nos joueurs ont beau chercher à rattraper le coup. C'était sans compter sur des Australiens réalistes à souhait. Et maintenant que le mal est fait après s'être compliqués eux-mêmes la vie, nos internationaux se trouvent aujourd'hui dans la difficulté, à la merci du Danemark et de l'Australie, mais aussi les choix de Didier Deschamps qui a déclaré ne pas prendre des risques en songeant laisser au repos demain certains joueurs pour éviter les risques des blessures.

Des grandes ambitions au petit espoir...

En concédant la défaite devant l'Australie alors qu'ils avaient les moyens d'aligner une victoire et, par là même, mettre un grand pas au second tour, Youssef Msakni et ses camarades ont passé des grandes ambitions au petit espoir. A la séance d'entraînement de dimanche qui a marqué le début de la préparation pour le match contre la France, on a vu des joueurs exprimant un petit espoir de réaliser l'exploit de battre la France comptant sur le fait qu'ils auront à affronter demain l'équipe B de la France.

Dimanche en début de soirée, on a vu Jalel Kadri parler aux membres de son staff, le visage grave. Ses joueurs, eux, ont foulé le terrain d'entraînement les visages graves aussi et, dans le meilleur des cas, on a eu droit à des sourires crispés. Il y a de quoi !

Pour la séance de dimanche, le staff technique a réparti l'effectif en deux groupes. Le premier groupe a été composé de joueurs qui ont disputé la veille le match contre l'Australie. Le second groupe a été composé du reste des joueurs.

