Algérie: Algérie/Azerbaïdjan - Signature d'un mémorandum d'entente de coopération dans le domaine de l'énergie

ALGER — Un mémorandum d'entente de coopération entre l'Algérie et l'Azerbaïdjan dans le domaine de l'Energie a été signé, mardi à Alger, a indiqué le ministère du secteur dans un communiqué.

Ce mémorandum a été paraphé par le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab et son homologue azerbaïdjanais, Parviz Shahbazov, à l'issue d'une rencontre entre les deux parties, tenue au siège du ministère, en présence des cadres du ministère, des présidents des agences ARH et ALNAFT et des groupes Sonatrach et Sonelgaz ainsi que la délégation accompagnant le ministre azerbaïdjanais dans le cadre de sa visite de travail en Algérie, précise-t-on.

Lors de cette réunion, les entretiens ont porté sur l'examen des opportunités de développement des relations de coopération entre les deux pays dans le domaine de l'énergie, qualifiées d'"excellentes", relève-t-on dans le même texte.

Les deux ministres ont passé en revue les opportunités d'investissement entre les entreprises des deux pays dans tous les segments de la chaine de valeur des hydrocarbures, ainsi que les voies et moyens de partager les expériences entre Sonatrach, Sonelgaz et la Compagnie nationale pétrolière et gazière d'Azerbaïdjan (SOCAR).

Ils ont, également, évoqué les marchés gaziers ainsi que l'évolution des marchés pétroliers, saluant, à ce propos, "le processus du dialogue entre pays Opep et Non Opep pour la stabilisation des marchés à moyen terme ainsi que les concertations entre les deux pays dans le cadre du Forum des pays exportateurs du gaz (GECF)", selon la même source.

Les discussions ont également permis de relever les "importantes" opportunités de coopération et d'investissements existantes dans les domaines des produits pétroliers, l'électricité, les énergies renouvelables, la formation ainsi que dans le domaine de la législation et de la réglementation relatives à l'énergie, note le communiqué.

Les deux ministres ont exprimé, à l'issue de cette rencontre, "la volonté mutuelle des deux pays de renforcer leur coopération dans de nombreux domaines d'intérêts communs", indique la même source.

Selon la même source, le ministre azerbaïdjanais de l'Energie aura, également, une rencontre avec le PDG de Sonatrach et procédera, par la suite, à la visite de l'Institut algérien du pétrole (IAP), ainsi que du Centre de recherche et développement (CRD) de Sonatrach.