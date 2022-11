Soudan: Le début de la réunion des experts des pays de l'IGAD

Khartoum — les réunions d'experts des États membres de l'IGAD ont commencé, aujourd'hui, mardi à l'hôtel Corinthia, en préparation de la réunion ministérielle de l'IGAD dans sa 48ème session.

L'ambassadrice du Soudan à Djibouti, et la déléguée permanente auprès de l'organisation IGAD et présidente du comité des ambassadeurs de l'IGAD l'ambassadrice Rahma Saleh Al-Obeid, a indiqué dans des communiqués de presse à l'issue de la réunion l'importance de convoquer cette réunion, qui constitue une reprise des travaux des effets négatifs des catastrophes naturelles et des conditions humanitaires dans la région, en plus d'un certain nombre de questions liées aux aspects administratifs de l'IGAD, y compris la nouvelle structure de l'organisation et le renouvellement de l'accord fondateur de l'IGAD.

L'Ambassadeur Rahma a déclaré que la réunion d'experts présenterait un certain nombre de recommandations sur ces questions, demain, pour la réunion du Conseil ministériel en préparation d'une décision à ce sujet.