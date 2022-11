Algérie: Réunion du gouvernement à Tissemsilt consacrée au programme complémentaire de développement

TISSEMSILT — Le Gouvernement tiendra, mercredi à Tissemsilt, une réunion qui sera présidée par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, et sera consacrée au programme de développement complémentaire dans cette wilaya.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait ordonné au Gouvernement, lors du conseil des ministres qu'il a présidé dimanche dernier, de tenir sa réunion sur le programme complémentaire de développement de Tissemsilt, mercredi dans la même wilaya, afin d'entamer la mise en œuvre directe sur le terrain, après approbation du Conseil des ministres.

Le président de la République a souligné qu'au cours de cette réunion du Gouvernement, un certain nombre de points doivent être pris en compte, notamment "l'accélération de l'achèvement des travaux de la ligne ferroviaire reliant Tissemsilt et Boughezoul et l'initiation des travaux de réhabilitation des routes reliant la wilaya de Tissemsilt avec d'autres wilayas avec l'approbation du projet de la double voie de la route nationale N 14 reliant la wilaya de Tissemsilt à Khemis Miliana dans la wilaya d'Aïn Defla sur une distance de 84 km, en plus de son réaménagement".

Le Président de la République a également instruit le Gouvernement de prendre en compte, lors de cette rencontre, la question du " renforcement du programme de construction rurale de la wilaya en adéquation avec son caractère agricole et touristique, avec l'attribution d'assiettes foncières en coordination avec les services des forêts, ce qui permettra aux familles de retrouver les métiers d'artisanat réputés de la région".

Parmi les objectifs de ce programme de développement complémentaire, approuvé par le Président de la République et qui comprend plusieurs secteurs importants, figurent le désenclavement de la wilaya de Tissemsilt, caractérisée par son relief montagneux, en allouant des fonds pour l'achèvement des routes, ainsi que la création et la concrétisation de nombreuses opérations de développement qui fourniraient de nouveaux emplois.

Ce programme vise à améliorer les conditions de vie de la population et à atteindre un équilibre de développement, permettant de suivre le rythme de développement au niveau national et d'éliminer les différences enregistrées dans ce domaine entre la wilaya de Tissemsilt et les autres wilayas.

Le programme complémentaire de développement de la wilaya de Tissemsilt vise également à créer une attractivité pour la région afin d'attirer les investisseurs en offrant les conditions propices à l'implantation d'unités de production dans différents domaines.

La réunion gouvernementale prévue à Tissemsilt est la deuxième du genre à se tenir hors de la capitale, Alger, après que Khenchela ait accueilli une réunion similaire, le 12 décembre 2021, consacrée au programme de développement complémentaire de cette wilaya.