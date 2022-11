Ile Maurice: JIOI 2023 - Le ministre Stephan Toussaint rassuré

Siteny Randrianasoloniaiko l'a affirmé lors de son entretien dans nos colonnes il y a quelques jours : "les Jeux des îles de l'océan Indien de 2023 auront bien lieu à Madagascar". Lors de son passage à Maurice début novembre dans le cadre de l'assemblée élective de la Fédération mauricienne de Judo (FMJ), le président du Comite Olympique de Madagascar a eu une rencontre avec le ministre de l'Autonomisation de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs, Stephan Toussaint.

"Il est intéressant que désormais une date ait été avancée pour la tenue des 11es JIOI à Madagascar en 2023. Parce que nous étions dans un épais brouillard ces derniers mois", a indiqué Stephan Toussaint.

"Lors de son passage à Maurice, le président du comité olympique malgache a exprimé le désir de me rencontrer et il est venu au ministère et nous avons eu un bon échange. Il m'a assuré que les Jeux auront bien lieu du 23 août au 4 septembre 2023 et que les préparatifs avancent", confie Toussaint. Le ministre attend désormais de connaître la liste finale des disciplines. "Je pense que la liste finale des disciplines sera définie lors de la prochaine réunion du CIJ (Conseil international des Jeux des îles) en décembre."

Valeur du jour, coté malgache, l'on maintient vouloir organiser des Jeux avec 23 disciplines. Cette question sera débattue lors de cette réunion du CIJ dans la Grande Île du 14 au 16 décembre. Une visite des infrastructures sportives et du Village des Jeux sera aussi au programme.

"Personnellement, je trouve que 23 disciplines c'est énorme mais on verra bien après la réunion du CIJ ce qu'il en est", ajoute Toussaint.

Pour celui-ci, il est bon que les JIOI ne soient pas décalés pour ne pas priver certains athlètes de la possibilité d'y prendre part. "Parce que si les Jeux sont reportés d'une année ou de deux ans, certains athlètes ne pourront y participer ayant mis fin à leur carrière."

"Une délégation de mon ministère se rendra en mission à Madagascar en janvier pour constater de visu l'évolution de la situation et pour voir quelles dispositions prendre. S'agissant de la préparation de nos athlètes, elle se fait en continu. Évidemment, il y aura des choses spécifiques à certaines disciplines à effectuer lors des prochains mois. Nous n'allons pas dévoiler notre stratégie pour l'heure. Nous sommes confiants de bien faire. Nous avons de bons athlètes dans nos rangs. Évidemment, il ne sera pas facile de rééditer la performance de 2019 quand nous avions pris la première place au classement des médailles vu que nous n'aurons pas le soutien du public. Mais je suis confiant que nous obtiendrons de très bons résultats", observe le ministre.

Dans le dernier Budget, une somme de Rs 5 millions avait été accordée par le ministre des Finances, Renganaden Padayachy. Des fonds supplémentaires seront mis à disposition dans les mois à venir, assure Stephan Toussaint.

Pour rappel, les disciplines proposées par le clan malgache sont l'athlétisme incluant le handisport (h/f), le badminton (h/f), le basket-ball 3×3 et 5×5 (h/f), la boxe (h/f), le cyclisme (h), l'équitation (h/f), le football (h/f), le beach-soccer (h), l'haltérophilie (h/d), le hand-ball (h/d), le judo (h/d), le karaté (h/d), le kick-boxing (h/d), la lutte (h/d), la natation incluant le handisport (h/d), la pétanque (h/f), le rugby à 7 et à 15 (h/d), le taekwondo (h/d), le tir à l'arc (h/d), le tennis (h/d), le tennis de table (h/d), la voile (h/d), le volley-ball (h/d), le beach-volley (h/d) et le surf (h). Six nouvelles disciplines feront leur entrée : le tir à l'arc, le beach-soccer, le sport équestre, le basket-ball 3×3, le kick-boxing et le surf.