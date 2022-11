Algérie: Décès du Général à la retraite le Moudjahid Mohamed Betchine

ALGER — Le Général à la retraite, le Moudjahid Mohamed Betchine est décédé mardi à l'hôpital militaire régional universitaire de Constantine "Chahid Abdelaali Benbatouche", indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Suite au décès du Général à la retraite, le Moudjahid Mohamed Betchine, survenu aujourd'hui mardi 29 novembre 2022 à l'hôpital militaire régional universitaire de Constantine Chahid Abdelaali Benbatouche en 5ème Région militaire, Monsieur le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire présente en son nom et au nom de l'ensemble des personnels de l'ANP, ses sincères condoléances et fait part à la famille du défunt, de sa profonde compassion, priant Allah Le Tout-Puissant d'accorder au défunt Sa Sainte Miséricorde et de l'accueillir en Son vaste Paradis parmi les martyrs et les Valeureux et d'octroyer à sa famille et ses proches tout le courage et la force en cette dure épreuve, ajoute la même source.