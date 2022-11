Afrique: Les meilleurs joueurs africains de la ligue Europa

Franck Orocotti

L'Afrique compte de nombreux footballeurs qui ont percé dans l'élite européenne. De grands noms ont d'ailleurs fait le bonheur de clubs de renom comme Samuel Eto'o au FC Barcelone, Didier Drogba à Chelsea ou encore Sadio Mané à Liverpool. À l'heure actuelle, de nouveaux joueurs démontrent tout leur talent en Europa league.

Mouhamed Diop au Sheriff Tiraspol

Jeune footballeur sénégalais âgé de seulement 22 ans, Mouhamed Diop joue actuellement au club du Sheriff Tiraspol au poste de milieu offensif. Dans le championnat moldave, il se montre régulièrement décisif. Il a notamment participé à la large victoire de son club face à Omonia en marquant le troisième but. Ensuite, en Europa League, il a enchaîné quatre titularisations et a été brillant pendant la première journée. Malgré les défaites lors des trois dernières journées contre Manchester United et la Real Sociedad, il a toujours tiré son épingle du jeu.

Emmanuel Lomotey à Malmö

Pour cette saison 2022-2023, Malmö possède dans ses rangs plusieurs footballeurs africains dont le talent est reconnu. Emmanuel Lomotey, milieu central de 24 ans, fait partie de cette colonie de joueurs sur lesquels la formation suédoise s'appuie beaucoup. Le Ghanéen a rejoint sa formation actuelle au cours du dernier mercato estival en provenance du club français d'Amiens. D'ailleurs, le président de l'écurie suédoise le tient en haute estime. Emmanuel Lomotey est considéré comme un joueur physique tout en affichant une excellente qualité de passes longues et courtes.

Bernard Tekpetey au Ludogorets

Si vous suivez la petite sœur de la Champions League et êtes à la recherche du meilleur pronostic ligue europa, le nom de Bernard Tekpetey ne doit pas vous être étranger. Surnommé le tank de Ludogorets, il est pourtant un attaquant de poche. Mesurant 1,72 m pour 69 kg, le Ghanéen est un footballeur à la fois vivace et technique. D'ailleurs, ses statistiques pour la saison en cours l'attestent. En 24 matchs joués toutes compétitions confondues, l'ancien joueur du club allemand Schalke 04 a déjà marqué huit buts et délivré cinq passes décisives.

Amadou Dante au Sturm Graz

Généralement, les joueurs à vocation offensive attirent les projecteurs par des actions de grande classe ponctuées par des buts somptueux. Rares sont les défenseurs qui font parler d'eux par des actions décisives des deux côtés de la surface de réparation. Amadou Dante, arrière gauche de formation, en fait partie. Le joueur de 22 ans se démarque au Sturm Graz par ses qualités de course exceptionnelles. En prime, il est habile techniquement. Ce qui lui permet de contrôler efficacement toute la moitié gauche du terrain et d'être décisif, tant défensivement qu'offensivement.

Mostafa Mohamed au FC Nantes

Mostafa Mohamed est un footballeur égyptien âgé de 25 ans. De son nom complet Mostafa Mohamed Ahmed Abdallah, il joue au poste d'attaquant. Appartenant au club turc de Galatasaray, il est prêté avec option d'achat au club français du FC Nantes pour la saison 2022-2023 pour pallier les départs de Kalifa Coulibaly et de Randal KoloMuani. Ses débuts en championnat et en Europa League sont prometteurs. Il enchaîne les titularisations et marque quelques buts importants, tant les canaris sont en difficulté sur ce début de saison.