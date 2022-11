Cameroun: Mondial 2022 - Ecarté de la sélection du Cameroun, André Onana sort de son silence

Ecarté ce lundi de la sélection du Cameroun en pleine Coupe du monde 2022, André Onana sort de son silence. Le gardien des Lions indomptables affirme qu'il paye pour avoir voulu régler une " situation ambiguë " au sein de la tanière. Il n'a malheureusement pas été entendu.

André Onana, le portier des Lions indomptables, est dans les airs pour rejoindre son club de l'Inter de Milan. L'international camerounais a pris l'avion après avoir été sorti du groupe peu de temps avant le match qui opposait le Cameroun à la Serbie (3-3).

Accusé d'indiscipline par le coach Rigobert Song, le gardien de 26 ans a livré sa version des faits. " J'ai mis tous mes efforts et mon énergie afin de dénouer les liens d'une situation ambiguë, mais je n'ai pas rencontré la réceptivité espérée ", a-t-il indiqué dans un communiqué qu'il vient de publier.

" Je tiens à exprimer mon affection pour mon pays et les Lions Indomptables. Hier, je n'ai pas été autorisé à être sur le terrain pour aider le Cameroun, comme je le fais toujours, à atteindre les objectifs de l'équipe. Je me suis toujours comporté de manière appropriée, et pour mener l'équipe vers le succès ", a ajouté le portier camerounais.

Encouragement à ses coéquipiers

Malgré la brouille, le gardien camerounais reste de tout cœur avec ses coéquipiers. "Tous mes encouragements vont à mes coéquipiers, car nous avons démontré que nous sommes capables d'aller très loin dans cette compétition ", écrit André Onana, qui ne manque pas de rappeler qu'il respecte l'encadrement des Lions indomptables.

" Certains moments sont difficiles à assimiler. Cependant, je considère et respecte toujours les décisions des personnes garantes de la gestion et de l'encadrement de notre équipe. Les valeurs que je promeus en tant que personne et en tant que professionnel sont celles qui m'identifient, et que j'ai héritées de ma famille depuis ma tendre enfance. Représenter le Cameroun est un immense privilège. La Nation d'abord et pour toujours ", conclut André Onana.

Cette sortie tend donc à confirmer quelques peu certaines rumeurs qui circulaient déjà sur les raisons de son éviction du groupe des Lions indomptables. Selon certains médias, le portier camerounais de l'Inter de Milan paye pour avoir contesté les choix de son entraineur Rigobert Song.